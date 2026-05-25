Thaco đề xuất đầu tư hạ tầng công nghiệp, logistics quy mô lớn và nghiên cứu đường sắt đô thị tại Lâm Đồng

Chiều 21/5, Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) về tình hình thực hiện, định hướng triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

THACO là Tập đoàn công nghiệp đa ngành có các Tập đoàn thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: ô tô, nông nghiệp, cơ khí, đầu tư - xây dựng, thương mại - dịch vụ; logistic. ﻿

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chào mừng Tập đoàn Trường Hải đến làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai các dự án đang thực hiện tại tỉnh và định hướng thời gian tới.﻿

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các định hướng phát triển của Lâm Đồng có sự tương đồng và phù hợp với những lĩnh vực thế mạnh mà Tập đoàn Trường Hải đang quan tâm nghiên cứu, đề xuất đầu tư.



Bên cạnh đó, tỉnh cũng mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư về hạ tầng giao thông, khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ y tế, thu mua nông sản và chế biến tại tỉnh Lâm Đồng.﻿

Tập đoàn Trường Hải hiện có tổng cộng 10 dự án đang đầu tư, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong đó, 1 dự án đang đầu tư theo hình thức mua phần vốn góp của Nhà đầu tư trúng đấu giá là dự án Khách sạn Golf 1 Đà Lạt; 1 dự án đang nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án là Tổ hợp nhà máy alumin THACO tại xã Đạ Huoai 2 và phường 2 Bảo Lộc; 8 dự án còn lại đang trong giai đoạn nghiên cứu để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải báo cáo về các dự án đang triển khai và đề xuất đầu tư.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Trường Hải trao đổi, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, thủ tục đầu tư, cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất và cơ chế triển khai các dự án trọng điểm.



Tập đoàn cũng trao đổi định hướng nghiên cứu, mong muốn phát triển các dự án đô thị, thương mại – dịch vụ và chỉnh trang đô thị tại khu vực đô thị Đà Lạt theo định hướng quy hoạch liên phường đang triển khai.

Bên cạnh đó, định hướng đầu tư các dự án mới, đặc biệt là hệ thống hạ tầng công nghiệp, logistics và định hướng nghiên cứu các dự án đường sắt đô thị, giao thông kết nối phục vụ phát triển công nghiệp – đô thị của tỉnh.



Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh thông tin, giải đáp các vấn đề vướng mắc đối với các dự án Tập đoàn Trường Hải đang triển khai và đề xuất thời gian đến.﻿

Để các dự án sớm được triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa để Tập đoàn Trường Hải nghiên cứu, triển khai các dự án tại tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời, Tập đoàn Trường Hải cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, thực hiện đúng quy định, quy trình.﻿