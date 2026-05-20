Loạt dự án của Thaco, Quốc Cường Gia Lai, Sabeco... bị loại khỏi danh sách thí điểm tại TP.HCM vì lý do gì?

Ngọc Điệp | 20-05-2026 - 15:11 PM | Doanh nghiệp

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã công bố danh sách 259 trường hợp về các trường hợp dự án không đáp ứng yêu cầu đưa vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm . Trong đó, có nhiều dự án do các doanh nghiệp lớn phát triển.

Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Bình Thuận, Quận 7 (sau sáp nhập là phường Tân Thuận), với quy mô 2,16 ha của CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) không đáp ứng do chưa phù hợp với quy hoạch chung , chưa phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị và chương trình phát triển nhà ở.﻿

Dự án Khu dân cư Long Phước 38ha của CTCP Quốc Cường Gia Lai không đáp ứng do không có tài liệu bản đồ, vị trí khu đất nên SXD không có ý kiến về quy hoạch.﻿

Dự án Khu chung cư nhà ở thương mại 1,5ha của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) không đáp ứng do tài liệu bản đồ không có góc ranh tọa độ, vị trí khu đất nên SXD, SQHKT không có ý kiến về quy hoạch

Dự án Nhà ở thương mại kết hợp dịch vụ văn phòng 3,9ha tại phường Tăng Nhơn Phú của Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) không đáp ứng do ﻿công ty không bổ sung hồ sơ pháp lý và bản vẽ.

Dự án Khu dân cư, thương mại, dịch vụ của Tập đoàn Kido tại phường Bình Lợi Trung, diện tích 2,3ha cũng không đáp ứng.

Ngoài ra, trong danh sách còn nhiều dự án khác không đáp ứng như dự án khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch sông Sài Gòn gần 97 ha tại Củ Chi của Công ty CP Địa ốc Cát Tường, Khu nhà ở gần 80 ha tại xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh cũ) của Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Gia Phú, dự án khu dân cư rộng 44 ha của Công ty CP Cảng Phú Định,...﻿

