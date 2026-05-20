Chuỗi 'rèn múi luyện cơ' giá rẻ 300.000 đồng/tháng lăm le soán ngôi vua phòng gym của California Fitness, riêng Fitness Elite mất hút khỏi top đầu

Sau nhiều năm mở rộng liên tục, thị trường gym chuỗi tại Việt Nam ghi nhận sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 2025-2026. Dữ liệu từ Q&Me cho thấy tổng số cơ sở gym chuỗi giảm từ 105 phòng tập năm 2024 xuống còn 88 trong năm 2025, trước khi tăng trở lại lên 93 cơ sở vào năm 2026.

Sự sụt giảm trong năm 2025 diễn ra chủ yếu tại TP HCM và Hà Nội. Tại TP HCM, số lượng cơ sở giảm từ 50 xuống 39, trong khi Hà Nội giảm từ 42 xuống 35. Theo Q&Me, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều chuỗi quy mô nhỏ hoặc ít phổ biến đóng cửa sau giai đoạn thị trường tăng trưởng nhanh trước đó.

Bước sang năm 2026, số lượng phòng gym tăng nhẹ trở lại, chủ yếu nhờ sự mở rộng của các thương hiệu mới và việc một số chuỗi mở thêm cơ sở tại TP HCM. Tuy nhiên, quy mô toàn thị trường vẫn thấp hơn giai đoạn trước năm 2024.

Chuỗi gym giá rẻ mở rộng nhanh nhất thị trường

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của thị trường là sự xuất hiện của Waystation. Theo dữ liệu của Q&Me, chuỗi này đã có khoảng 32 cơ sở tại TP HCM trong năm 2026, trở thành một trong những hệ thống gym có quy mô lớn nhất thị trường chỉ sau thời gian ngắn hoạt động.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Waystation vận hành theo mô hình gym 24/7 với mức giá phổ thông, kết hợp thêm các dịch vụ như gaming, bida, kickboxing và private gym. Chuỗi này tập trung vào nhóm khách hàng trẻ, sinh viên và dân văn phòng với mô hình đăng ký linh hoạt theo tháng và tập liên chi nhánh.

Điểm đáng chú ý là Waystation gần như đi theo hướng khác biệt so với nhiều chuỗi gym truyền thống tại Việt Nam. Trong khi nhiều thương hiệu trước đây tập trung vào mô hình bán gói dài hạn, dịch vụ huấn luyện cá nhân và không gian cao cấp, Waystation lựa chọn mô hình tối giản hơn về vận hành, chú trọng tính tiện lợi và khả năng tiếp cận về chi phí.

Theo thông tin công khai từ doanh nghiệp, mức giá của Waystation dao động quanh 300.000 đồng/tháng, cho phép người dùng tập tại toàn bộ hệ thống. Một số cơ sở hoạt động xuyên đêm và tích hợp thêm nhiều không gian giải trí trong cùng địa điểm, thay vì chỉ tập trung vào phòng tập gym truyền thống.

Chuỗi này cũng phát triển mạnh tại các khu vực đông sinh viên và dân văn phòng trẻ tại TP HCM. Thay vì định vị theo nhóm khách hàng trung và cao cấp, Waystation hướng tới nhóm người dùng có nhu cầu tập luyện thường xuyên nhưng ưu tiên mức phí thấp, linh hoạt thời gian và ít ràng buộc hợp đồng dài hạn.

Bên cạnh đó, mô hình của Waystation cũng cho thấy sự thay đổi trong cách vận hành của thị trường fitness. Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, hệ thống này không tập trung nhiều vào đội ngũ sale hoặc PT nội bộ như mô hình gym truyền thống. Người dùng có thể đăng ký trực tuyến, check-in bằng Face ID và sử dụng phòng tập theo hình thức tự phục vụ nhiều hơn.

Phần còn lại của thị trường ra sao?

Sự mở rộng nhanh của Waystation diễn ra trong bối cảnh nhiều chuỗi truyền thống có xu hướng thu hẹp quy mô. California Fitness vẫn là hệ thống lớn nhất thị trường với 34 cơ sở trong năm 2026, giảm nhẹ so với 36 cơ sở năm trước đó. Curves giảm từ 29 xuống 26 cơ sở, trong khi Elite Fitness giảm từ 13 xuống 12 cơ sở.

Elite Fitness là một trong những chuỗi thuộc phân khúc cao cấp tại thị trường Việt Nam, tập trung vào nhóm khách hàng trung và cao cấp tại các đô thị lớn. Việc số lượng cơ sở giảm cho thấy xu hướng điều chỉnh quy mô của một số chuỗi premium trong giai đoạn gần đây.

Ở chiều ngược lại, một số thương hiệu tiếp tục mở rộng. Diamond Fitness Center tăng từ 7 lên 14 cơ sở trong năm 2026. S’Life Gym tăng từ 11 lên 13 cơ sở, trong khi City Gym giữ nguyên 10 cơ sở.

Song song với sự thay đổi của các chuỗi gym, xu hướng tập luyện của người dùng cũng có nhiều biến chuyển. Thị trường xuất hiện nhiều mô hình tập luyện linh hoạt hơn, bao gồm gym 24/7, boutique gym, private gym và các mô hình kết hợp fitness với giải trí hoặc thể thao cộng đồng.

Người dùng hiện có xu hướng ưu tiên các gói tập ngắn hạn, chi phí thấp và linh hoạt hơn thay vì các gói hội viên dài hạn như trước. Ngoài ra, việc phổ biến của các nội dung hướng dẫn tập luyện trên TikTok, YouTube và các ứng dụng fitness cũng khiến nhiều người lựa chọn hình thức tập tự do thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào huấn luyện viên cá nhân.

Những thay đổi này đang tạo ra sự phân hóa rõ hơn trên thị trường gym, giữa nhóm chuỗi cao cấp, các mô hình gym phổ thông giá thấp và các phòng tập chuyên biệt theo từng nhóm khách hàng.