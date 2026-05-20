3 lãnh đạo cấp cao của công ty dược hàng đầu Việt Nam đồng loạt từ nhiệm

Yên Chi | 20-05-2026 - 09:45 AM | Doanh nghiệp

HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (Mã CK: IMP) vừa công bố thông tin bất thường về việc nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023–2027.

Theo văn bản công bố, doanh nghiệp này đã đồng thời tiếp nhận thư từ nhiệm của các nhân sự cấp cao vào ngày 18/05/2026.

Danh sách các thành viên rút lui khỏi HĐQT Imexpharm bao gồm:

Ông Woo Sungmin – Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT không điều hành.

Ông Trương Minh Hùng – Thành viên HĐQT không điều hành, đồng thời là thành viên Ủy ban Kiểm toán của công ty.

Ông Chung Suyong – Thành viên HĐQT độc lập.

Ông Sung Min Woo sinh năm 1978, quốc tịch Hàn Quốc được bổ nhiệm vào HĐQT Imexpharm vào tháng 11/2024. Ông Sung Min Woo là Phó chủ tịch SK Inc (công ty con của SK Group), Trưởng Văn phòng SK tại TP.HCM. Thời điểm quý II/2024, SK và các bên có liên quan nắm giữ 64,8% vốn Imexpharm.﻿

Trong thư từ nhiệm cá nhân, cả ba thành viên đều không nêu rõ lý do rời vị trí. 3 thành viên đều không nắm giữ cổ phần nào của IMP.

Về lộ trình xử lý tiếp theo, phía Imexpharm cho biết HĐQT sẽ tiến hành xem xét các đơn xin từ nhiệm này để trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua trong vòng 30 ngày tới.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, ﻿HĐQT Imexpharm còn 3 người là bà Trần Thị Đào, Bà Hàn Thị Khánh Vinh - Thành viên HĐQT, ông Hoàng Đức Hùng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT.

Trước đó, cuối tháng 4/2026, Lian SGP Holding Pte. Ltd. - công ty con của dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) vừa thông báo mua thành công hơn 104,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 67,87% cổ phần của CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã IMP). Sau giao dịch, “gã khổng lồ” đến từ Trung Quốc chính thức trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Giao dịch trên nằm trong đợt đăng ký chào mua công khai của Lian SGP, công bố hồi giữa tháng 1/2026. Khi đó, Lian SGP đăng ký chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP (77,94% vốn điều lệ) với giá chào mua 57.400 đồng/cp. Tạm tính ở mức giá trên, giá trị giao dịch vào khoảng 6.000 tỷ đồng.﻿

Livzon là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ (NDT). Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 nước trên toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á...

Trong khi đó, Imexpharm thuộc nhóm doanh nghiệp dược nội địa dẫn đầu về chất lượng sản xuất, với hệ thống nhà máy đạt chuẩn EU-GMP nhiều nhất trong khối doanh nghiệp Việt. Công ty hiện sở hữu 12 dây chuyền EU-GMP tại 3 cụm nhà máy lớn.

Ông Hoàng Tuyên - Chủ tịch Bệnh viện TNH từ nhiệm sau 14 năm giữ chức

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

Sự thật về việc Hòa Phát muốn làm phân phối điện, bán ô tô, công nghệ và hạ tầng số

Còn chưa đầy 100 cửa hàng, The Coffee House sắp bị Katinat vượt mặt, tụt xuống hạng cuối trong cuộc đua chuỗi cà phê

Cầm cố loạt công ty con, BAF vay 1.270 tỷ đồng từ 'đại gia' Hà Lan

09:02 , 20/05/2026
Cục Thuế rà soát các doanh nghiệp 'mất tích'

VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

Novaland 'khất nợ' hơn 630 tỷ đồng gốc trái phiếu

