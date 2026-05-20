Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầm cố loạt công ty con, BAF vay 1.270 tỷ đồng từ 'đại gia' Hà Lan

Anh Khôi | 20-05-2026 - 09:02 AM | Doanh nghiệp

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) vừa thông qua nghị quyết vay vốn 50 triệu USD từ Tổ chức Tài chính Phát triển Hà Lan, đồng thời sử dụng quyền sở hữu tại các công ty con làm tài sản đảm bảo.

Theo công bố thông tin ngày 18/5/2026, khoản tín dụng này có thời hạn, không luân chuyển, được cấp bởi Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO).

Đây là định chế tài chính song phương do Chính phủ Hà Lan nắm giữ 51% cổ phần. Cấu trúc gói vay gồm 30 triệu USD từ nguồn vốn trực tiếp của FMO và quỹ trực thuộc, cùng 20 triệu USD huy động qua hình thức hợp vốn từ các tổ chức quốc tế khác. Nguồn vốn được chỉ định giải ngân để phát triển hai dự án trang trại heo mới của doanh nghiệp.

Trong giao dịch này, Công ty Cổ phần Siba Holdings, Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một và Công ty Cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai tham gia làm bên bảo lãnh.

BAF thực hiện thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Hùng Phát Farm Một và 99,9% cổ phần tại Thành Đạt Gia Lai cho tổ chức FMO. Cùng thời điểm, công ty thông qua việc chi 54 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 25% vốn điều lệ của Hùng Phát Farm Một (doanh nghiệp có vốn điều lệ 216 tỷ đồng).

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 12.173 tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức gần 7.903 tỷ đồng, tăng 17,7% và chiếm 64,9% cơ cấu nguồn vốn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.762 tỷ đồng, tăng 56,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng 54,5%. Sản lượng heo bán ra đạt gần 240.000 con, tăng 50% cùng với mức giá heo hơi trên thị trường ghi nhận quanh mốc 62.000 đồng/kg.

Tại Việt Nam, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) từng tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nông nghiệp như Phúc Sinh, Nafoods và các định chế tài chính như SeABank, HDBank, EVN Finance. Các khoản vay từ tổ chức này đều yêu cầu doanh nghiệp đi vay tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sự thật về việc Hòa Phát muốn làm phân phối điện, bán ô tô, công nghệ và hạ tầng số

Sự thật về việc Hòa Phát muốn làm phân phối điện, bán ô tô, công nghệ và hạ tầng số Nổi bật

Còn chưa đầy 100 cửa hàng, The Coffee House sắp bị Katinat vượt mặt, tụt xuống hạng cuối trong cuộc đua chuỗi cà phê

Còn chưa đầy 100 cửa hàng, The Coffee House sắp bị Katinat vượt mặt, tụt xuống hạng cuối trong cuộc đua chuỗi cà phê Nổi bật

Cục Thuế rà soát các doanh nghiệp 'mất tích'

Cục Thuế rà soát các doanh nghiệp 'mất tích'

08:04 , 20/05/2026
VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

07:48 , 20/05/2026
Novaland ‘khất nợ’ hơn 630 tỷ đồng gốc trái phiếu

Novaland ‘khất nợ’ hơn 630 tỷ đồng gốc trái phiếu

07:27 , 20/05/2026
EVN miền Bắc lập đỉnh lợi nhuận 1.365 tỷ, tăng 70% trong năm 2025

EVN miền Bắc lập đỉnh lợi nhuận 1.365 tỷ, tăng 70% trong năm 2025

00:08 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên