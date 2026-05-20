Cầm cố loạt công ty con, BAF vay 1.270 tỷ đồng từ 'đại gia' Hà Lan

Theo công bố thông tin ngày 18/5/2026, khoản tín dụng này có thời hạn, không luân chuyển, được cấp bởi Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO).

Đây là định chế tài chính song phương do Chính phủ Hà Lan nắm giữ 51% cổ phần. Cấu trúc gói vay gồm 30 triệu USD từ nguồn vốn trực tiếp của FMO và quỹ trực thuộc, cùng 20 triệu USD huy động qua hình thức hợp vốn từ các tổ chức quốc tế khác. Nguồn vốn được chỉ định giải ngân để phát triển hai dự án trang trại heo mới của doanh nghiệp.

Trong giao dịch này, Công ty Cổ phần Siba Holdings, Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một và Công ty Cổ phần Chăn nuôi CNC Thành Đạt Gia Lai tham gia làm bên bảo lãnh.

BAF thực hiện thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Hùng Phát Farm Một và 99,9% cổ phần tại Thành Đạt Gia Lai cho tổ chức FMO. Cùng thời điểm, công ty thông qua việc chi 54 tỷ đồng nhận chuyển nhượng 25% vốn điều lệ của Hùng Phát Farm Một (doanh nghiệp có vốn điều lệ 216 tỷ đồng).

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 12.173 tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức gần 7.903 tỷ đồng, tăng 17,7% và chiếm 64,9% cơ cấu nguồn vốn.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.762 tỷ đồng, tăng 56,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 206 tỷ đồng, tăng 54,5%. Sản lượng heo bán ra đạt gần 240.000 con, tăng 50% cùng với mức giá heo hơi trên thị trường ghi nhận quanh mốc 62.000 đồng/kg.

Tại Việt Nam, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) từng tài trợ vốn cho các doanh nghiệp nông nghiệp như Phúc Sinh, Nafoods và các định chế tài chính như SeABank, HDBank, EVN Finance. Các khoản vay từ tổ chức này đều yêu cầu doanh nghiệp đi vay tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG).