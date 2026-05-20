Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

Yên Chi | 20-05-2026 - 07:48 AM | Doanh nghiệp

VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng, được áp dụng chính sách ưu đãi 51 triệu đồng dành cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27/5 - 3/6/2026.

Ngày 20/5/2026, VinFast chính thức công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D - VF 8 thế hệ mới - với nhiều nâng cấp về nền tảng công nghệ.

Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng, được áp dụng chính sách ưu đãi 51 triệu đồng dành cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27/5 - 3/6/2026.

Về mặt thiết kế, VF 8 thế hệ mới được xây dựng theo triết lý “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid) với kiểu dáng 5 chỗ ngồi. Kích thước tổng thể của xe đạt 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở 2.840 mm, khoảng sáng gầm 170 mm và sử dụng la-zăng 19 inch . Ngoại thất xe gây chú ý với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng ở đầu và đuôi xe, cùng đường chân kính vuốt cao về phía sau.

VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng- Ảnh 1.

﻿ Không gian nội thất đề cao tính công thái học với màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, màn hình hiển thị và cần chuyển số bố trí sau vô-lăng . Tiện nghi trong xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí Combi 1.0 và ion hóa, ghế lái chỉnh điện 6 hướng có nhớ vị trí, hàng ghế hai gập phẳng 60:40, trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền và hệ thống âm thanh 8 loa .

Xe sở hữu hệ thống khung gầm hoàn toàn mới kết hợp công nghệ giảm chấn thích ứng FSD trên cả hai trục. Kiến trúc điện - điện tử được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (SDV), vận hành thông qua máy tính trung tâm CVC.

﻿ VF 8 thế hệ mới sử dụng hệ dẫn động cầu trước kết hợp động cơ điện có công suất tối đa 170 kW, mô-men xoắn cực đại 330 Nm và cung cấp 3 chế độ lái . Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% dưới 30 phút .

Về tính năng an toàn, mẫu xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS toàn diện, bao gồm các tính năng hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Kết cấu khung gầm cùng các tính năng an toàn này được thiết kế nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc cho VF 8 thế hệ mới thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc kể từ ngày 27/5/2026. Mức giá niêm yết là 999 triệu đồng, được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

Khách hàng đặt cọc VF 8 thế hệ mới trong 8 ngày đầu tiên (27/5 - 3/6/2026) sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách ưu đãi chung theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” đang được VinFast áp dụng, như hỗ trợ 10% giá xe (hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm), miễn phí sạc pin tới 10/2/2029… Dự kiến những chiếc xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 7/2026.

Nhân viên Viettel mua xe điện VinFast trong tháng 05/2026 được ưu đãi chưa từng có, nhận thêm quà 'khủng'

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
EVN miền Bắc lập đỉnh lợi nhuận 1.365 tỷ, tăng 70% trong năm 2025

EVN miền Bắc lập đỉnh lợi nhuận 1.365 tỷ, tăng 70% trong năm 2025 Nổi bật

Còn chưa đầy 100 cửa hàng, The Coffee House sắp bị Katinat vượt mặt, tụt xuống hạng cuối trong cuộc đua chuỗi cà phê

Còn chưa đầy 100 cửa hàng, The Coffee House sắp bị Katinat vượt mặt, tụt xuống hạng cuối trong cuộc đua chuỗi cà phê Nổi bật

Novaland ‘khất nợ’ hơn 630 tỷ đồng gốc trái phiếu

Novaland ‘khất nợ’ hơn 630 tỷ đồng gốc trái phiếu

07:27 , 20/05/2026
'Quái vật biển' nặng 18.000 tấn, dài 167m, trị giá 230 triệu USD do người Việt tự thiết kế, chế tạo: Đưa một ngành của nước ta lọt Top đầu thế giới

'Quái vật biển' nặng 18.000 tấn, dài 167m, trị giá 230 triệu USD do người Việt tự thiết kế, chế tạo: Đưa một ngành của nước ta lọt Top đầu thế giới

00:06 , 20/05/2026
NVIDIA tuyển hàng loạt kỹ sư cho nhà máy sản xuất GPU cao cấp tại Việt Nam

NVIDIA tuyển hàng loạt kỹ sư cho nhà máy sản xuất GPU cao cấp tại Việt Nam

00:02 , 20/05/2026
Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long

Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Thương mại Cửu Long

20:00 , 19/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên