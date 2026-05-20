VinFast ra mắt VF 8 thế hệ mới, giá 999 triệu đồng

Ngày 20/5/2026, VinFast chính thức công bố ra mắt mẫu SUV điện cỡ D - VF 8 thế hệ mới - với nhiều nâng cấp về nền tảng công nghệ.

Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng, được áp dụng chính sách ưu đãi 51 triệu đồng dành cho khách hàng đặt cọc sớm trong giai đoạn từ 27/5 - 3/6/2026.

Về mặt thiết kế, VF 8 thế hệ mới được xây dựng theo triết lý “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid) với kiểu dáng 5 chỗ ngồi. Kích thước tổng thể của xe đạt 4.701 x 1.872 x 1.670 (mm), chiều dài cơ sở 2.840 mm, khoảng sáng gầm 170 mm và sử dụng la-zăng 19 inch . Ngoại thất xe gây chú ý với mặt ca-lăng đen bóng trải rộng, dải đèn định vị hình cánh chim đặc trưng ở đầu và đuôi xe, cùng đường chân kính vuốt cao về phía sau.

﻿ Không gian nội thất đề cao tính công thái học với màn hình giải trí trung tâm 12,9 inch, màn hình hiển thị và cần chuyển số bố trí sau vô-lăng . Tiện nghi trong xe bao gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp lọc không khí Combi 1.0 và ion hóa, ghế lái chỉnh điện 6 hướng có nhớ vị trí, hàng ghế hai gập phẳng 60:40, trợ lý ảo tiếng Việt đa vùng miền và hệ thống âm thanh 8 loa .

Xe sở hữu hệ thống khung gầm hoàn toàn mới kết hợp công nghệ giảm chấn thích ứng FSD trên cả hai trục. Kiến trúc điện - điện tử được phát triển theo xu hướng xe điều khiển bằng phần mềm (SDV), vận hành thông qua máy tính trung tâm CVC.

﻿ VF 8 thế hệ mới sử dụng hệ dẫn động cầu trước kết hợp động cơ điện có công suất tối đa 170 kW, mô-men xoắn cực đại 330 Nm và cung cấp 3 chế độ lái . Bộ pin dung lượng 60,13 kWh cho phép xe di chuyển quãng đường lên tới 500 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% dưới 30 phút .

Về tính năng an toàn, mẫu xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS toàn diện, bao gồm các tính năng hỗ trợ di chuyển trên đường cao tốc, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ. Kết cấu khung gầm cùng các tính năng an toàn này được thiết kế nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc cho VF 8 thế hệ mới thông qua website và hệ thống đại lý phân phối chính hãng trên toàn quốc kể từ ngày 27/5/2026. Mức giá niêm yết là 999 triệu đồng, được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

Khách hàng đặt cọc VF 8 thế hệ mới trong 8 ngày đầu tiên (27/5 - 3/6/2026) sẽ được ưu đãi thêm 51 triệu đồng, bên cạnh các chính sách ưu đãi chung theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh” đang được VinFast áp dụng, như hỗ trợ 10% giá xe (hoặc hỗ trợ lãi suất cố định 5% trong vòng 3 năm), miễn phí sạc pin tới 10/2/2029… Dự kiến những chiếc xe VF 8 thế hệ mới đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 7/2026.