NVIDIA tuyển hàng loạt kỹ sư cho nhà máy sản xuất GPU cao cấp tại Việt Nam

Phần mô tả công việc (JD) ghi rõ "Phần lớn thời gian làm việc sẽ ở các nhà máy Foxconn" và công việc bao gồm "xây dựng các thế hệ bo mạch GPU và sản phẩm mới".

Tin tuyển dụng đề cập đến các hoạt động sản xuất thực tế bao gồm phát triển gói chẩn đoán, xác nhận trạm kiểm thử, và cải thiện tỷ lệ chấp nhận.﻿

Module SXM là dòng sản phẩm GPU trung tâm dữ liệu cao cấp nhất của NVIDIA, được sử dụng trong các nền tảng siêu máy tính AI chủ lực HGX và DGX. Việc này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm sản xuất điện tử toàn cầu.

﻿Vị trí SXM là một trong ít nhất hàng chục vị trí NVIDIA đang tuyển dụng tại Việt Nam, từ kỹ sư kiểm thử sản xuất, lập kế hoạch nhà máy, kỹ sư sản phẩm, kiểm soát tồn kho, đến quản lý vận hành cấp cao.

Đáng chú ý, nhiều vị trí yêu cầu ứng viên thông thạo tiếng Trung bên cạnh tiếng Anh.

﻿Nvidia chọn Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai"

Tháng 12/2024, tại Trụ sở Chính phủ, ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Tập đoàn Nvidia đã tham gia lễ ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Nvidia về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về AI của Nvidia và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Chia sẻ về lý do chọn Việt Nam làm "ngôi nhà thứ hai" của Nvidia, tỷ phú Jensen Huang giải thích: "Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế, trong đó "siêu năng lực" lớn nhất chính là giá trị gia đình và sự coi trọng giáo dục. Người Việt Nam có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực STEM, đặc biệt là Toán học và Khoa học. Điều này giúp Việt Nam trở thành nhà cung cấp kỹ sư phần mềm lớn thứ hai thế giới. Đây là một thực tế mà rất ít người biết đến. Với tiềm năng này, chúng tôi tin rằng Việt Nam là nơi lý tưởng để Nvidia phát triển các trung tâm R&D và xây dựng một hệ sinh thái AI mạnh mẽ tại đây".

Ngoài ra, ông và Nvidia mong muốn thu hút những kỹ sư phần mềm, nhà nghiên cứu và kỹ sư AI xuất sắc của Việt Nam. Đồng thời, Nvidia muốn thúc đẩy một hệ sinh thái AI hoàn chỉnh với ba yếu tố cốt lõi, bao gồm: Cơ sở hạ tầng AI tiên tiến, các chương trình đào tạo AI mạnh mẽ tại các trường đại học và sự phát triển của các startup AI.

Cũng trong tháng 12/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) cho biết NVIDIA đã ký thỏa thuận với một số đối tác về việc dịch chuyển chuỗi sản xuất từ các nước khác sang Việt Nam, với cam kết đầu tư nhiều tỷ USD. Việc này sẽ giúp tạo thêm khoảng 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 40.000 - 50.000 việc làm gián tiếp trong những năm tới.﻿