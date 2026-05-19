Cú bắt tay xuyên đại dương của "ông lớn" Việt: Đặt chân vào khu mỏ 1 tỷ tấn, nhìn thấy từ vệ tinh

Theo Trang Ly | 19-05-2026 - 14:42 PM | Doanh nghiệp

Khu mỏ rộng 220km2 này chứa loại tài nguyên thiết yếu cho nông nghiệp và công nghiệp.

Vinachem – Misr Phosphate: Hợp tác chiến lược tại "vựa phosphate" của thế giới

Tháng 4/2026, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Misr Phosphate - một tập đoàn khổng lồ của Ai Cập trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và cung cấp phốt phát phosphate, kiểm soát 50% xuất khẩu quặng của quốc gia.

Mỏ Abu Tartur tại tỉnh New Valley (Tây Nam Ai Cập) là một trong những "át chủ bài" của Misr Phosphate, bên cạnh các mỏ Sebaiya (Thung lũng Nile) và các mỏ Biển Đỏ. 

Với trữ lượng tại mỏ Abu Tartur ước tính chứa 1 tỷ tấn quặng có hàm lượng P2O5 lên đến 31%, Misr Phosphate xuất khẩu gần 2 triệu tấn mỗi năm ra thị trường quốc tế từ công suất 5 triệu tấn/năm.

Ảnh vệ tinh cao nguyên Abu Tartur (chứa mỏ Abu Tartur). Hầu hết các đá trầm tích của khu vực Cao nguyên Abu Tartur có nguồn gốc từ Tiền Maastricht đến Kỷ Đệ Tứ. Nguồn: Nature

Việc "bắt tay" với doanh nghiệp Ai Cập của Vinachem không đơn thuần là một thỏa thuận thương mại, mà là sự kết nối chiến lược với một trong những trung tâm tài nguyên phosphate lớn nhất hành tinh, giúp doanh nghiệp Việt "đặt chân" vào khu mỏ rộng 220 km2 lớn bậc nhất hành tinh của quốc gia vùng Bắc Phi.

Tạp chí Nature năm 2026 cho biết, mỏ Abu Tartur ở Ai Cập đại diện cho một trong những trữ lượng phosphat quan trọng của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Ai Cập.

Đoàn công tác Tập đoàn Vinachem thăm và làm việc tại mỏ Abu Tartur chiến lược của Ai Cập. Ảnh: Báo Nhân Dân

Quặng phosphat, một nguồn tài nguyên không thể tái tạo nhưng thiết yếu cho nông nghiệp và công nghiệp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý tài nguyên hiệu quả. Là thành phần chính của phân bón phosphat, nó đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực toàn cầu bằng cách cải thiện độ phì nhiêu của đất và năng suất cây trồng.

Do đó, việc nâng cao hiệu quả khai thác phosphat là điều cần thiết để giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu đồng thời giảm thiểu tác động môi trường của hoạt động khai thác mỏ.

Hiểu điều này, Misr Phosphate đã xây dựng một cơ sở khử bụi ngay tại mỏ Abu Tartour, loại bỏ các hạt có kích thước nhỏ hơn 80 micromet khỏi quặng sau nghiền. Quy trình này giảm bụi khoảng 80%, đồng thời tăng hàm lượng P₂O₅ thêm 1,0–1,5% và giảm hàm lượng kim loại nặng.

Quan trọng hơn, công nghệ này có tác dụng trực tiếp đến đội ngũ kỹ thuật/công nhân làm việc tại mỏ, giúp giảm các bệnh hô hấp như viêm phế quản, bệnh bụi phổi.

Nỗ lực này nhằm hiện thực hóa cam kết vì môi trường và con người của Misr Phosphate trong việc khai thác khu mỏ rộng 220km.

Hợp tác với Misr Phosphate cho phép Vinachem tiếp cận nguồn cung quy mô lớn, ổn định và có thể kiểm soát về chất lượng lẫn giá cả, thay vì phụ thuộc vào thị trường giao ngay nhiều biến động.

