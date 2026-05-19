Ông Đỗ Thành Nhân tái xuất, đề nghị Louis Holdings triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026?

Mới đây, trên một website mang tên CTCP Louis Holdings (MST: 1101573295) đã đăng Thư ngỏ gửi cổ đông công ty kêu gọi cổ đông đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Louis Holdings của cổ đông Đỗ Thành Nhân.

Theo thư ngỏ, ông Nhân cho biết, trước những biến động và tranh chấp nội bộ phát sinh thời gian gần đây, điều quan trọng nhất không phải là đối đầu, mà là bảo vệ sự ổn định pháp lý, tài sản doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của tất cả cổ đông.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông, ông Nhân đã có văn bản đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm:

Rà soát lại tư cách cổ đông và tính pháp lý của các nghị quyết đã ban hành;

Kiểm tra, đánh giá toàn bộ tình hình tài sản, công nợ và hoạt động quản trị doanh nghiệp;

Làm rõ trách nhiệm điều hành và thẩm quyền pháp lý của các cá nhân liên quan;

Tái cấu trúc và ổn định hoạt động của Louis Holdings theo hướng minh bạch, đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Song song đó, căn cứ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện hành, ông cũng đã thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước xác minh tư cách người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm tránh phát sinh rủi ro pháp lý trong các giao dịch, văn bản và hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Ông Nhân bày tỏ mong muốn Cổ đông đồng hành và ủy quyền cho ông đại diện thực hiện các quyền cổ đông theo quy định pháp luật nhằm: Bảo vệ tài sản và quyền lợi hợp pháp của cổ đông; Yêu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định; Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước; Rà soát tính pháp lý của các quyết định điều hành doanh nghiệp; Ổn định hoạt động và từng bước tái cấu trúc Louis Holdings một cách minh bạch, nhân văn và bền vững.

"Tôi tin rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp vẫn phải được xây dựng trên nền tảng của pháp luật, sự minh bạch và đạo đức kinh doanh." - trích nội dung thư ngỏ.

Ông Đỗ Thành Nhân từng là Chủ tịch HĐQT của Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital và CTCP Louis Land.

Giai đoạn năm 2021, nhóm cổ phiếu "họ Louis" như BII, TGG, APG, SMT… từng gây sốt trên thị trường chứng khoán với chuỗi tăng liên tục.

Đến ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" trong đó có ông Đỗ Thành Nhân.

HĐXX kết luận, vì động cơ vụ lợi bất chính, ông Nhân đã cấu kết với Đỗ Đức Nam, từng là Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của ông Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền của mình thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.

Trong đó, ông Nam đã báo cáo và được ông Phạm Thanh Tùng, đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỷ đồng, dùng sử dụng giao dịch mua, bán.

Khi có tiền trong tay, ông Nam và ông Nhân chỉ đạo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thuỳ Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm Đỗ Thành Nhân thực hiện các phương thức như: Liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu.

Cạnh đó, ông Nhân còn chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán; ký Lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG thu lợi bất chính.