Bán thứ không thể thiếu cho hàng triệu người dân Hà Nội, một công ty thu về 60.000 tỷ đồng

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với doanh thu thuần đạt gần 66.700 tỷ đồng, tăng gần 7,6% so với mức hơn 61.930 tỷ đồng của năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng rất cao, lên tới gần 62.888 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt khoảng 3.776 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước. Biên lợi nhuận của doanh nghiệp điện lực tiếp tục duy trì ở mức thấp do đặc thù phụ thuộc lớn vào chi phí mua điện đầu vào và vận hành hệ thống.



Đáng chú ý, chi phí tài chính của doanh nghiệp vẫn ở mức rất cao, lên tới khoảng 1.273 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay chiếm hơn 1.005 tỷ đồng.



Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên hơn 1.353 tỷ đồng, cao hơn khoảng 23% so với cùng kỳ.



Điểm đột biến đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính năm nay nằm ở khoản thu nhập khác. EVNHANOI ghi nhận khoảng 627 tỷ đồng thu nhập khác, tăng gần 19 lần so với mức hơn 32 tỷ đồng của năm trước. Sau khi trừ chi phí khác, lợi nhuận khác của doanh nghiệp đạt hơn 618 tỷ đồng.



Nhờ khoản lợi nhuận bất thường này, EVNHANOI báo lãi trước thuế hơn 988 tỷ đồng, tăng 394% so với năm trước, lãi sau thuế hơn 788 tỷ đồng; tăng gấp 5,33 lần so với năm 2024 (lãi ròng hơn 147,62 tỷ đồng).