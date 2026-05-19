Bán thứ không thể thiếu cho hàng triệu người dân Hà Nội, một công ty thu về 60.000 tỷ đồng
EVNHANOI báo lãi trước thuế hơn 988 tỷ đồng, tăng 394% so với năm trước.
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với doanh thu thuần đạt gần 66.700 tỷ đồng, tăng gần 7,6% so với mức hơn 61.930 tỷ đồng của năm trước.
Tuy nhiên, giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ trọng rất cao, lên tới gần 62.888 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt khoảng 3.776 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm trước. Biên lợi nhuận của doanh nghiệp điện lực tiếp tục duy trì ở mức thấp do đặc thù phụ thuộc lớn vào chi phí mua điện đầu vào và vận hành hệ thống.
Đáng chú ý, chi phí tài chính của doanh nghiệp vẫn ở mức rất cao, lên tới khoảng 1.273 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay chiếm hơn 1.005 tỷ đồng.
Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên hơn 1.353 tỷ đồng, cao hơn khoảng 23% so với cùng kỳ.
Điểm đột biến đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính năm nay nằm ở khoản thu nhập khác. EVNHANOI ghi nhận khoảng 627 tỷ đồng thu nhập khác, tăng gần 19 lần so với mức hơn 32 tỷ đồng của năm trước. Sau khi trừ chi phí khác, lợi nhuận khác của doanh nghiệp đạt hơn 618 tỷ đồng.
Nhờ khoản lợi nhuận bất thường này, EVNHANOI báo lãi trước thuế hơn 988 tỷ đồng, tăng 394% so với năm trước, lãi sau thuế hơn 788 tỷ đồng; tăng gấp 5,33 lần so với năm 2024 (lãi ròng hơn 147,62 tỷ đồng).
Theo thuyết minh báo cáo, chủ yếu thu nhập khác đến từ khoản “nhận tài sản bàn giao” trị giá hơn 540 tỷ đồng. Đây là các tài sản mới được tiếp nhận sau bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng từ các đơn vị chủ đầu tư.
Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của EVNHANOI đạt hơn 40.240 tỷ đồng, tăng khoảng 5.068 tỷ đồng so với đầu năm.
EVNHANOI ghi nhận lượng tiền mặt ở mức hơn 1 tỷ đồng, cùng với hơn 176 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và khoảng 1.046 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.
Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng lên tới hơn 4.513 tỷ đồng, chiếm khoảng 37% tổng tài sản ngắn hạn. Trong đó, phần lớn là các khoản phải thu từ hoạt động cung cấp điện với giá trị hơn 4.472 tỷ đồng.
Hàng tồn kho cũng có xu hướng gia tăng khi tăng từ khoảng 1.023 tỷ đồng lên hơn 1.173 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Phần lớn giá trị tồn kho nằm ở nguyên liệu, vật liệu, chủ yếu là các vật tư và thiết bị phục vụ xây dựng cơ bản với quy mô khoảng 1.008 tỷ đồng.
Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của EVNHANOI tại ngày 31/12/2025 ở mức hơn 27.082 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay tài chính lên tới hơn 18.137 tỷ đồng, bao gồm khoảng 2.530 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 15.607 tỷ đồng vay dài hạn.
Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 13.158 tỷ đồng, với vốn góp của chủ sở hữu chiếm khoảng 12.791 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý khác là chi phí dành cho lương, thưởng và thu nhập của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng thành viên Tổng công ty cùng các công ty con trong năm 2025 đạt gần 18,34 tỷ đồng, gấp khoảng 2 lần so với năm trước.
EVNHANOI hiện có vốn điều lệ 10.980 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1969), giữ chức Tổng giám đốc.
Về cơ cấu tổ chức, EVNHANOI đang quản lý hệ thống đơn vị trực thuộc gồm 12 công ty điện lực trên địa bàn Hà Nội, cùng nhiều đơn vị chuyên môn như Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội, Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực Hà Nội, Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội, Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực Hà Nội, Công ty Thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội, Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Công ty Dịch vụ Điện lực Hà Nội.
Tính đến ngày 31/12/2025, EVNHANOI sở hữu một công ty con là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Điện lực Hà Nội (tiền thân là CTCP Xây lắp điện và Viễn thông). Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, trong đó EVNHANOI nắm giữ 51,36% vốn.
Ngoài ra, EVNHANOI và công ty con còn có khoản đầu tư vào công ty liên kết là Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực Hà Nội.
