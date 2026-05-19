Thông tin từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), gần đây, mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin phản ánh của người dân địa phương về hiện tượng “sạt lở chân cột điện đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên”.

Về nội dung này, ngày 18/5, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) đã cung cấp thông tin làm rõ.



EVNPMB1 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao làm đại diện chủ đầu tư để tổ chức thực hiện dự án Đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Công trình đã được tổ chức khánh thành từ ngày 17/10/2025 và chính thức đi vào vận hành từ ngày 02/4/2026.

Mặc dù đường dây đã đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành nhưng trên công trường vẫn còn một số công việc tiếp tục được các nhà thầu thi công như: kè móng, thanh thải đất đá thừa.…

EVNPMB1 đã thường xuyên đôn đốc các nhà thầu khẩn trương triển khai, nhưng tiến độ hoàn thành còn bị ảnh hưởng bởi một số khó khăn khách quan từ phía nhà thầu. Bên cạnh đó, việc một số hộ dân địa phương yêu cầu mức bồi thường đối với hạng mục đường phục vụ thi công quá cao so với quy định cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các công việc còn lại của dự án.



Do ảnh hưởng của mưa lớn, ngày 11/5/2026, tại vị trí cột điện 305 của dự án đã xảy ra hiện tượng xói lở cục bộ tại một vị trí mái taluy. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, EVNPMB1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đánh giá tình hình.

Kết quả kiểm tra cho thấy, phần đất bị xói lở này chỉ là phần đất thừa khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn; các hạng mục của công trình như: móng, cột, dây dẫn và các phụ kiện,… vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn.

Nhà thầu triển khai xúc vận chuyển đất thừa ra khỏi vị trí móng cột 305 đưa về bãi thải, ngày 15/5.

EVNPMB1 đã yêu cầu nhà thầu triển khai thực hiện các công việc: Xúc vận chuyển đất thừa ra khỏi vị trí móng cột 305 đưa về bãi thải, thi công rãnh đỉnh cắt nước để hạn chế nước mưa chảy từ đỉnh núi xuống mái taluy chảy vào khu vực móng cột điện giảm thiểu hiện tượng xói lở mái taluy như đợt mưa vừa qua, thi công kè móng, gia cố mái taluy... Thời gian để tiến hành xử lý các hạng mục công việc này dự kiến trong khoảng 15 ngày nếu điều kiện thời tiết đảm bảo.



EVNPMB1 đã làm việc với chính quyền địa phương, nhà thầu để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đồng thời rút kinh nghiệm về công tác bảo đảm mỹ quan khu vực lân cận công trình và đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thành các công việc còn lại trên công trường.