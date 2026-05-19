Tập đoàn Hà Đô sắp phát hành gần 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (MCK: HDG, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2025 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Tập đoàn Hà Đô dự kiến phát hành gần 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 370 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2025.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II - quý III/2026, sau khi được sự phê duyệt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Tập đoàn Hà Đô sẽ tăng từ hơn 3.699,6 tỷ đồng lên gần 4.069,6 tỷ đồng.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông của Tập đoàn Hà Đô thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 diễn ra ngày 24/4/2026.

Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hợp nhất 3.242 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Kết thúc quý I/2026, Tập đoàn Hà Đô đã mang về tổng doanh thu hợp nhất ở mức hơn 708,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 ở mức gần 104 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ do tăng trích lập dự phòng phải trả.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 21,9% kế hoạch doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Trong một diễn biến khác, mới đây HĐQT Tập đoàn Hà Đô đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện gió Bình Gia với vốn điều lệ dự kiến 610,5 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị góp vốn của Tập đoàn Hà Đô gần 609,9 tỷ đồng, tương đương 99,9% tổng số vốn điều lệ của Điện gió Bình Gia.

HDG cũng cử ông Nguyễn Trọng Minh- Tổng Giám đốc tập đoàn, làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Hà Đô tại Công ty Cổ phần Điện gió Bình Gia.