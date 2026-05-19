PV Power tiếp tục không chia cổ tức, lợi nhuận quý I hơn 1.300 tỷ đồng

Theo Hà Ly | 19-05-2026 - 14:01 PM | Doanh nghiệp

PV Power đề xuất tiếp tục không chia cổ tức trong bối cảnh kinh doanh tăng trưởng. Riêng 3 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lãi sau thuế 1.300 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã: POW) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/5.

PV Power sẽ trình đại hội kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng sản lượng điện đạt 21.615 triệu kWh, tăng xấp xỉ 16% so với mức thực hiện của năm 2025. Dựa trên giả định giá dầu cơ sở ở mức 70 USD/thùng và tỷ giá một USD tương đương 26.500 VNĐ, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 49.887 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% so với năm trước.

Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2026 lại được PV Power đặt ở mức khá thận trọng là 1.124 tỷ đồng giảm khoảng 63% so với mức đạt được trong năm 2025.

Đáng chú ý, trong năm nay, PV Power dự kiến nghiên cứu thành lập các công ty cổ phần mới để xúc tiến đầu tư Nhà máy điện LNG Vũng Áng 3, LNG Quỳnh Lập (đã được khởi công hạ tầng kỹ thuật vào sáng 18/5) và đặc biệt là công ty lắp ráp, cung cấp thiết bị trạm sạc xe điện (hợp tác cùng EN và V-green).

Về phương án phân phối lợi nhuận, từ mức lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 1.684 tỷ đồng, PV Power dự kiến trích 842 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và 252,9 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Doanh nghiệp đề xuất tiếp tục không chi trả cổ tức năm 2025. Tính đến cuối năm 2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tổng công ty đã tích lũy gần 1.270 tỷ đồng.

Vừa qua, PV Power công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2026 với tổng doanh thu tăng 51% lên mức 12.627,6 tỷ đồng. Dù tổng chi phí tăng gần 43% lên mức 11.220 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế vẫn tăng 175% ghi nhận 1.300 tỷ đồng.

Trường hợp kế hoạch kinh doanh trên được thông qua, PV Power sẽ hoàn thành gần 25% mục tiêu doanh thu và vượt 15,7% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2026.


