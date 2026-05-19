UBND TP.Hà Nội thoái xong vốn tại doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Bia Việt Hà

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà do UBND TP.Hà Nội sở hữu.

Buổi đấu giá được tổ chức vào ngày 18/5/2026, 13 nhà đầu tư trong nước (1 nhà đầu tư tổ chức và 12 nhà đầu tư cá nhân) đăng ký tham gia đấu giá.

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ là gần 86,4 triệu cỏ phần; trong đó, nhà đầu tư tổ chức trong nước đăng ký mua hơn 39,25 triệu cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà; 12 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tổng cộng hơn 47,1 triệu cổ phần.

Khối lượng đặt mua cao nhất là hơn 37,2 triệu cổ phần; thấp nhất là 100 cổ phần. Giá đấu thành công cao nhất là 25.100 đồng/cổ phần và thấp nhất là 21.550 đồng/cổ phần.

9 nhà đầu tư trong nước (1 nhà đầu tư tổ chức và 8 nhà đầu tư cá nhân) đã mua lại toàn bộ hơn 39,25 triệu cổ phần của Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà do UBND TP.Hà Nội sở hữu. Tồng giá trị cổ phần bán được ở mức gần 852,6 tỷ đồng.

Về Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, doanh nghiệp này được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà (Công ty TNHH MTV Đầu tư Việt Hà tiền thân là Xí nghiệp nước chấm, được thành lập từ năm 1966) theo quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND TP.Hà Nội, hoạt động theo mô hình Công ty CP kể từ ngày 1/7/2017.

Năm 2015, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ Tướng Chính phủ v/v phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP.Hà Nội giai đoạn 2012-2015.

Hiện, doanh nghiệp có vốn điều lệ 769 tỷ đồng; đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là Sản xuất bia, mạch nha ủ men bia.

Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà sở hữu nhiều thương hiệu đình đám như: Bia Việt Hà, Bánh kẹo Tràng An, Bánh mứt kẹo Hà Nội, Giầy Ngọc Hà,...

Về lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp đang trong quá trình thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp với các hộ gia đình để thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp giới thiệu sản phẩm Công ty Việt Hà tại xã Thiên Lộc, TP.Hà Nội (trước là xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) theo Quyết định chủ trương đầu tư số 4646/QĐ-UBBND ngày 25/08/2016 và Văn bản số 5313/UBND-KH&ĐT ngày 25/10/2017 của UBND TP.Hà Nội; Làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà hiện có 4 công ty con gồm: Công ty CP Bánh mứt kẹo Hà Nội; Công ty CP Tràng An; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà; Công ty CP Rượu Quốc tế; 4 công ty liên kết: Công ty CP Giầy Ngọc Hà; Công ty CP Đồng Tháp; Công ty CP Bia và Nước Giải khát Việt Hà; Công ty CP Dược phẩm Hà Nội.



