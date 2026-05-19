Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa khởi công dự án 6 tỷ USD tại HN, sử dụng UAV làm việc quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Sáng nay (19/5), tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 6 tỷ USD). Tuyến đường này đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, với điểm đầu kết nối với đường vành đai 1 tại hầm Kim Liên thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, khu vực phía Nam có vị trí chiến lược, kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn. Nhưng áp lực dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh đã khiến tuyến Quốc lộ 1A quá tải nhiều năm qua, kìm hãm năng lực lưu thông và logistics.

“Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND Hà Nội phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi người dân; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nguồn lực và thiết bị để bảo đảm tiến độ dự án.

Về phía chủ đầu tư, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, hạ tầng chính là nền móng của tăng trưởng, là động lực dẫn dắt phát triển kinh tế, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp, cải thiện chất lượng sống cho người dân và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau mỗi công trình hạ tầng quy mô lớn là niềm tin, kỳ vọng của người dân và trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: HH

“Tập đoàn Vingroup rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào công trình trọng điểm – dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, với mong muốn góp sức cho quá trình tái thiết toàn diện một trục phát triển đô thị hiện đại, văn minh và đồng bộ, góp phần định hình diện mạo mới cho khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội trong tương lai”, ông Nguyễn Việt Quang khẳng định.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đi qua 18 phường, xã ở Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án mở rộng trục quốc lộ 1A từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. dài 36,3 km, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội, điểm đầu kết nối với đường vành đai 1 tại hầm Kim Liên thuộc các phường Kim Liên và Bạch Mai, điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Dự án có mặt cắt ngang 90 m với 16 làn xe, bao gồm 10 làn trên tuyến chính và 6 làn song hành hai bên, mỗi bên 3 làn; với tốc độ thiết kế đạt 80 km/h. Hà Nội dự kiến cơ bản hoàn thành công trình vào năm 2027 để hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Dự án chính thức được khởi công vào sáng 19/5/2026.

Theo thiết kế, dự án này ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ hiện đại từ khảo sát, thiết kế đến thi công và vận hành. Đáng chú ý, việc khảo sát được triển khai bằng UAV và ảnh hàng không, thiết kế áp dụng mô hình 3D, thi công sử dụng vật liệu và thiết bị công nghệ mới. Hơn nữa, toàn bộ quá trình xây dựng sẽ được giám sát bằng hệ thống hình ảnh trực tuyến. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ được vận hành trên nền tảng giao thông thông minh với hệ thống SCADA, CCTV và các giải pháp quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải. Dự án này cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.

Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục Quốc lộ 1A – cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía Nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức. Trong đó, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Ở giai đoạn tiếp theo, TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn – Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8km, kết nối trung tâm lịch sử của Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Sau khi hoàn thiện mở rộng và chỉnh trang toàn tuyến, trục không gian Quốc lộ 1A đoạn đi qua Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng mạng lưới giao thông đường bộ của Hà Nội, tăng cường khả năng kết nối liên vùng, điều hòa giao thông hợp lý tại cửa ngõ phía Nam. Đồng thời, việc mở rộng tuyến Quốc lộ 1A sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm chi phí logistics, qua đó đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và hình thành các không gian phát triển mới dọc tuyến, tạo động lực phát triển đột phá cho Hà Nội.