Genfarma nâng tầm năng lực quản trị dược phẩm công nghệ cao bằng nền tảng số

Trong bối cảnh dự án đồng thời phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về tính tuân thủ, truy xuất dữ liệu và chuẩn hóa hồ sơ thẩm định trong lĩnh vực dược phẩm công nghệ cao, tốc độ triển khai và go-live hệ thống được xem là một dấu mốc đáng chú ý. Dự án là bước đi chiến lược của Genfarma trong hành trình xây dựng năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, từng bước hình thành mô hình vận hành dựa trên dữ liệu và tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng nghiên cứu, sản xuất trong thời gian tới.

Được triển khai từ ngày 16/3/2026, hệ thống SAP S/4HANA Public Cloud do FPT tư vấn và triển khai bao gồm các phân hệ cốt lõi về tài chính – kế toán, mua sắm và quản lý chuỗi cung ứng. Hệ thống giúp Genfarma chuẩn hóa quy trình vận hành theo thời gian thực, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu xuyên suốt từ mua sắm, kho vận tới tài chính – kế toán. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp dược phẩm, vaccine và sinh phẩm công nghệ cao, nơi mọi dữ liệu đều cần đảm bảo tính chính xác, nhất quán và khả năng truy xuất trong toàn bộ quá trình vận hành.

Điểm đặc biệt của dự án nằm ở yêu cầu đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành dược phẩm công nghệ cao như GMP-WHO, GSP, GLP; đồng thời hỗ trợ quản lý truy xuất nguồn gốc theo từng lô sản xuất và kiểm soát hạn dùng theo nguyên tắc ưu tiên xuất kho trước đối với sản phẩm có hạn dùng gần nhất. Hệ thống cũng được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu lưu vết thao tác và truy xuất dữ liệu xuyên suốt — các tiêu chí quan trọng trong môi trường vận hành đạt chuẩn quốc tế của ngành dược.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án, FPT đã đồng hành sát sao cùng Genfarma trong quá trình xây dựng biểu mẫu, cấu trúc hồ sơ và hoàn thiện bộ tài liệu thẩm định hệ thống theo chuẩn ngành dược trước thời điểm đánh giá vận hành. Đây được xem là một trong những yêu cầu quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống đáp ứng các tiêu chí về độ chính xác, tính nhất quán, khả năng truy xuất và độ tin cậy trong vận hành. Song song, đội dự án hai bên cũng phối hợp liên tục trong đào tạo, thực hành hệ thống và chuẩn hóa quy trình nhằm đảm bảo hệ thống có thể vận hành ổn định ngay từ thời điểm chính thức đưa vào sử dụng.

Dự án đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành dược phẩm công nghệ cao dù khối lượng công việc và thời gian đầy thách thức

Trong bối cảnh thị trường dược phẩm Việt Nam được dự báo đạt quy mô 14.6 tỷ USD vào cuối năm 2026, các doanh nghiệp dược sinh học và dược phẩm công nghệ cao đang đứng trước yêu cầu ngày càng lớn về năng lực quản trị, khả năng kiểm soát dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong sản xuất – vận hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị dược phẩm toàn cầu.

Được thành lập trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dược và công nghệ sinh học, Genfarma định vị là doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm sinh phẩm – dược phẩm công nghệ cao. Đặt nhà máy tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Genfarma được xem là "làn gió mới"của thị trường dược phẩm Việt Nam, đơn vị hướng tới làm chủ các công nghệ sinh học tiên tiến, phát triển hệ sinh thái R&D – sản xuất – thương mại hóa dược phẩm công nghệ cao và góp phần nâng cao năng lực tự chủ dược phẩm quốc gia.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý của Genfarma là dự án hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm từ Cuba, qua đó mở ra cơ hội tiếp cận các công nghệ sinh học tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc điều trị ung thư và sinh phẩm y sinh. Việc đầu tư đồng thời vào năng lực công nghệ và nền tảng quản trị được xem là bước chuẩn bị quan trọng để Genfarma từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn trong lĩnh vực dược phẩm công nghệ cao.

Ông Bùi Lê Khoa, Tổng Giám đốc Genfarma kỳ vọng hệ thống sẽ tạo nền tảng vững chắc để Genfarma phát triển dài hạn trong kỷ nguyên số

Ông Bùi Lê Khoa, Tổng Giám đốc Genfarma chia sẻ: "Việc đưa vào vận hành hệ thống SAP S/4HANA Public Cloud là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng nền tảng quản trị hiện đại và chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế của Genfarma. Dù đang trong những năm đầu nghiên cứu và sản xuất, Genfarma đã phải xử lý khối lượng dữ liệu, yêu cầu vận hành và kiểm soát không hề nhỏ của một doanh nghiệp dược phẩm công nghệ cao. Vì vậy, việc dự án được triển khai và vận hành thành công chỉ sau 2 tháng là kết quả rất đáng ghi nhận từ sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của đội dự án hai bên. Chúng tôi kỳ vọng hệ thống sẽ tạo nền tảng vững chắc để Genfarma nâng cao năng lực vận hành và phát triển dài hạn trong thời gian tới".

Ông Đinh Tiên Hoàng - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp FPT IS, Tập đoàn FPT chia sẻ FPT sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Genfarma trên chặng đường phát triển tới

Về phía FPT, ông Đinh Tiên Hoàng - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc Khối Doanh nghiệp FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết: "Dự án với Genfarma là một trong những dự án SAP Cloud có tốc độ triển khai rất nhanh nhưng vẫn phải đáp ứng nhiều yêu cầu đặc thù của lĩnh vực dược phẩm công nghệ cao về tính tuân thủ, khả năng kiểm soát dữ liệu và vận hành theo chuẩn quốc tế. Thành công của dự án tiếp tục khẳng định năng lực tư vấn triển khai SAP ERP của FPT cũng như khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp trong các dự án chuyển đổi số có yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng. Chúng tôi tin rằng nền tảng quản trị được xây dựng hôm nay sẽ trở thành bước đà quan trọng cho hành trình phát triển tiếp theo của Genfarma, và FPT cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình vận hành, tối ưu và mở rộng hệ thống trong tương lai".

Nhà máy của Genfarma tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội)

Tại Việt Nam, FPT là đối tác Vàng của SAP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và là công ty đạt chứng chỉ năng lực triển khai chuyên biệt về ERP, với định hướng trở thành đơn vị chuyên gia triển khai các dự án SAP Cloud cho thị trường trong nước. Hiện nay, FPT đã phát triển mô hình triển khai Cloud ERP thế hệ mới mang tên "The Next ERP", giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nền tảng quản trị chuẩn quốc tế của SAP chỉ trong thời gian từ 3 tháng với chi phí tối ưu và phương pháp triển khai linh hoạt hơn. Mô hình này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm triển khai thực tế của FPT cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam, hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số và nhanh chóng tạo ra giá trị trong vận hành.

Riêng với ngành Dược, FPT đã và đang triển khai nhiều dự án cho các doanh nghiệp tiêu biểu như Boston Pharma, GONSA, Bidiphar, Vinphaco, Pharmedic… Đồng thời, FPT cũng phát triển hệ sinh thái giải pháp công nghệ chuyên biệt cho ngành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, quản trị dữ liệu tập trung và đáp ứng các yêu cầu tuân thủ đặc thù của lĩnh vực dược phẩm.