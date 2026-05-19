Saigonres khởi công dự án 4.235 tỷ đồng, rộng hơn 35ha tại Thái Nguyên

Linh Linh | 19-05-2026 - 14:12 PM | Doanh nghiệp

Ngày 19/05/2026, Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân - đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Chủ đầu tư đã tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.253 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 35,29 ha, đánh dấu sự khởi động của Saigonres tại các tỉnh phía bắc.

Khu đô thị Nam Tiến 2 nằm tại trung tâm phát triển mới của phường Vạn Xuân, tiếp giáp khu trung tâm hành chính và Quảng trường Vạn Xuân với hồ cảnh quan, nhà hát, trung tâm thể dục thể thao, công viên... Dự án sẽ kết nối giao thông với Quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên và tuyến đường Vành đai 5, cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 45km, di chuyển đến sân bay Nội Bài khoảng 50 phút.

Quy mô dự án 35,29 ha, tổng mức đầu tư 4.253 tỷ đồng, với các sản phẩm gồm 647 căn nhà liền kế, 65 căn biệt thự ven hồ, 04 khối tháp với 1.198 căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại dịch vụ, khu tái định cư.

Phối cảnh Dự án Khu công nghiệp Nam Tiến 2

Theo số liệu từ UBND tỉnh Thái Nguyên, địa phương đang duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức 8,55%, với tổng thu ngân sách vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của tỉnh là thu hút 12 dự án FDI mới, đạt tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Tỉnh đã hoàn thành giải phóng hơn 1.000 ha mặt bằng phục vụ công tác thu hút đầu tư.

Trong định hướng phát triển hạ tầng, Thái Nguyên ưu tiên tập trung vào các dự án giao thông kết nối liên vùng, phát triển các khu - cụm công nghiệp gắn liền với hạ tầng đô thị, thương mại dịch vụ. Mục tiêu cốt lõi là mở rộng không gian phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên – đặc biệt là địa bàn thành phố Phổ Yên trước đây, nay là phường Vạn Xuân – được định hướng trở thành một trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ nhờ lợi thế vị trí địa lý và khả năng liên kết vùng thuận lợi. Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình (nơi đặt tổ hợp Samsung lớn nhất Việt Nam), Điềm Thụy, Phú Bình, Tây Phổ Yên đang kéo theo dòng dịch chuyển của hàng chục nghìn chuyên gia và lao động chất lượng cao. Thực tế này tạo ra nhu cầu về không gian đô thị tích hợp, sở hữu hạ tầng dịch vụ cao cấp, đồng bộ để giữ chân nguồn nhân lực.

Tại lễ khởi công dự án Khu đô thị Nam Tiến 2, ông Phạm Đình Thành, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Saigonres đánh giá, tỉnh Thái Nguyên đang chuyển mình trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị quan trọng của khu vực phía Bắc. Khu đô thị Nam Tiến 2 được định hướng phát triển trở thành một quần thể đô thị hiện đại, đẳng cấp hàng đầu tại Thái Nguyên.

Trước đó vào tháng 3/2026, Hội đồng quản trị Saigonres đã thông qua nghị quyết góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân với vốn điều lệ hơn 573,7 tỷ đồng để thực hiện dự án. Trong đó, Saigonres tham gia góp vốn gần 258,2 tỷ đồng, nắm giữ 45% tỷ lệ sở hữu và ủy quyền đại diện phần vốn góp cho các nhân sự cấp cao thuộc Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tổng công ty để trực tiếp giám sát, quản trị dự án.

Ông Đỗ Thành Nhân tái xuất, đề nghị Louis Holdings triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026?

Ông Nguyễn Đức Tài lặng lẽ kiếm 1.000 tỷ dễ như chơi: Âm thầm xây dựng một "gã khổng lồ" mới?

PV Power tiếp tục không chia cổ tức, lợi nhuận quý I hơn 1.300 tỷ đồng

14:01 , 19/05/2026
Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa khởi công dự án 6 tỷ USD tại HN, sử dụng UAV làm việc quan trọng

13:33 , 19/05/2026
Genfarma nâng tầm năng lực quản trị dược phẩm công nghệ cao bằng nền tảng số

13:30 , 19/05/2026
UBND TP.Hà Nội thoái xong vốn tại doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Bia Việt Hà

12:39 , 19/05/2026

