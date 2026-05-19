Petrovietnam có Tổng giám đốc mới, sinh năm 1974

Theo TTXVN, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Cường, Thành viên Hội đồng Thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam làm Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Cường, sinh ngày 18/2/1974 tại tỉnh Hải Dương (cũ). Ông Cường có bằng Đại học Hàng hải và Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh, bằng Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lê Mạnh Cường có hơn 30 năm công tác trong ngành dầu khí.



Từ tháng 6/1995 - 4/2000, ông Lê Mạnh Cường là thủy thủ tại Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí PTSC. Sau đó, từ tháng 3/2004, ông làm việc tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), sau này là Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) - thành viên của Petrovietnam.﻿

Tại PTSC, ông Cường đã qua nhiều vị trí như: Phó Trưởng Phòng Thương mại, Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch sản xuất, Phó phòng phụ trách Phòng Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án, Trưởng ban Phát triển kinh doanh và Quản lý dự án xuyên suốt đến năm 2009.



Từ tháng 8/2009, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PTSC. Ông cũng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao tại các công ty thành viên thuộc PTSC như Công ty VOFT (Malaysia), PTSC SEA (Singapore), PTSC AP (Singapore), Công ty Rong Doi MV 12 (Singapore), MVOT (Malaysia)…﻿

Đến tháng 5/2018, ông Cường làm Tổng Giám đốc PTSC. Tháng 9/2024- 17/5/2026, ông Lê Mạnh Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam.﻿

Trước đó, ngày 24/4/2026, tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Petrovietnam đã giới thiệu ông Lê Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc tập đoàn để các cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc tập đoàn Petrovietnam nhiệm kỳ 2026 - 2031, thay cho ông Lê Ngọc Sơn.



Ông Lê Ngọc Sơn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Petrovietnam từ tháng 3/2024 với nhiệm kỳ 5 năm. Đến ngày 26/12/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) của Petrovietnam.



Hiện ban lãnh đạo Petrovietnam gồm: ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV và các thành viên HĐTV: ông Bùi Minh Tiến, ông Nguyễn Văn Mậu, ông Trần Bình Minh, ông Phạm Tuấn Anh, ông Trần Hồng Nam.



Ban tổng giám đốc gồm: ông Lê Mạnh Cường, Tổng giám đốc; ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành và các Phó Tổng giám đốc khác: ông Đỗ Chí Thanh, ông Cao Hoài Dương, ông Phan Tử Giang.﻿