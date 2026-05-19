Sân Mỹ Đình chuyển về Bộ Quốc phòng quản lý

Tại buổi làm việc với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 15/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh chủ trương chuyển giao quản lý khu liên hợp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành sau 25 năm hoạt động.

Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là việc tiếp nhận phải được thực hiện trên nguyên trạng, bao gồm bộ máy, nhân sự, tài sản, cơ sở hạ tầng và các dự án chuyển tiếp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành về phương án chuyển giao quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: VGP/Thu Giang

Đặc biệt, Phó Thủ tướng khẳng định việc chuyển giao không được thực hiện khi các vấn đề pháp lý, tài chính, đất đai và tài sản còn tồn đọng chưa được làm rõ.

Về phía Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác chuẩn bị. Bộ sẽ thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác để khảo sát, đánh giá thực trạng khu liên hợp, đồng thời xây dựng đề án tiếp nhận và phương án tổ chức hoạt động sau chuyển giao.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc xem xét phương án chuyển giao cần được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển thể dục thể thao quốc gia và quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Các đơn vị được yêu cầu tính toán sự đồng bộ với các công trình hạ tầng thể thao lớn khác như khu liên hợp thể thao phía Bắc sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic. Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng thể, xác định trách nhiệm xử lý các tồn đọng hiện nay.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng được yêu cầu rà soát quy hoạch liên quan để đánh giá quy mô phù hợp cho khu liên hợp trong định hướng phát triển của Thủ đô.

Các bộ, ngành liên quan cần hoàn thiện báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25/5/2026 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục chuyển giao, đơn vị quản lý có trách nhiệm duy trì hoạt động thường xuyên, không để xảy ra gián đoạn hoặc trì trệ.

Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tọa lạc tại số 1, đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công trình được khởi công vào quý 1/2002 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2003 với tổng diện tích 17,5 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 53 triệu USD (tương đương 1.300 tỷ đồng tại thời điểm xây dựng). Các hạng mục chính của khu liên hợp bao gồm sân vận động có sức chứa 40.192 chỗ ngồi và Cung thể thao dưới nước, đây là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế.