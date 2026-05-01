EVN miền Bắc lập đỉnh lợi nhuận 1.365 tỷ, tăng 70% trong năm 2025

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 với doanh thu thuần đạt hơn 227.080 tỷ đồng, tăng 15% so với mức 197.235 tỷ đồng của năm trước.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp cũng tăng tương ứng lên khoảng 217.380 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt hơn 9.530 tỷ đồng, tăng khoảng 12,6% so với năm 2024. Dù vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn ở mức khá thấp do đặc thù ngành điện phụ thuộc lớn vào chi phí mua điện đầu vào.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là chi phí tài chính của EVNNPC duy trì ở mức rất cao, lên tới hơn 3.246 tỷ đồng trong năm 2025. Trong đó, riêng chi phí lãi vay chiếm khoảng 2.639 tỷ đồng. Điều này cho thấy áp lực vốn vay vẫn rất lớn đối với doanh nghiệp điện lực có nhu cầu đầu tư hạ tầng và lưới điện liên tục.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 447 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đủ bù đắp đáng kể áp lực chi phí vốn.

Sau khi trừ các chi phí, EVNNPC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khoảng 1.020 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với năm trước. Đáng chú ý hơn, lợi nhuận khác của doanh nghiệp tăng đột biến lên khoảng 653 tỷ đồng , cao gấp nhiều lần mức hơn 176 tỷ đồng của năm 2024.

Phần lớn khoản thu nhập này phát sinh vào Quý 4/2025 với thu nhập khác đạt 452,4 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 114,8 tỷ đồng).

Thuyết minh báo cáo tài chính chỉ ra, cấu thành nên khoản thu nhập này chủ yếu đến từ các nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (246 tỷ đồng) và các khoản khác (507,3 tỷ đồng).

Điều này đã kéo lợi nhuận trước thuế của EVNNPC lên khoảng 1.673 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với năm trước.

EVNNPC đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 1.361 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức khoảng 846 tỷ đồng năm 2024.

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh, báo cáo cũng cho thấy quy mô tài sản của EVNNPC tiếp tục ở mức rất lớn do đặc thù quản lý và vận hành hệ thống điện trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Trong năm, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, tiếp nhận và quản lý thêm nhiều tài sản lưới điện, trạm biến áp và công trình điện phục vụ nhu cầu tăng trưởng phụ tải.