Còn chưa đầy 100 cửa hàng, The Coffee House sắp bị Katinat vượt mặt, tụt xuống hạng cuối trong cuộc đua chuỗi cà phê

The Coffee House bị Katinat vượt mặt, rơi xuống hạng cuối

Theo báo cáo “Vietnam Modern Retail Market Outlook 2026” của Q&Me, Highlands Coffee vẫn là chuỗi dẫn đầu về số lượng cửa hàng tại thị trường Việt Nam.

Năm 2024, thương hiệu này sở hữu khoảng 770 cửa hàng. Con số dự kiến tăng lên 855 điểm bán trong năm 2025 và đạt 928 cửa hàng vào năm 2026. Tốc độ tăng trưởng đang giảm dần, từ 11% xuống còn 8%.

Theo số liệu Highlands tự công bố, tính đến cuối tháng 3, công ty này sở hữu 1.011 quán trong và ngoài nước, gồm mô hình tự vận hành và nhượng quyền.

Thương hiệu đang có hàng chục cửa hàng nhượng quyền tại Philippines - thị trường ngoại quốc đầu tiên. So với cuối năm trước, mạng lưới của chuỗi đã mở rộng thêm 26 cửa hàng. Highlands Coffee công bố có hơn 10.000 nhân viên, phục vụ hơn 100 triệu khách hàng mỗi năm.

Quý I/2026, Highlands Coffee ghi nhận quý kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay khi EBITDA quý I/2026 đạt gần 692 triệu peso (khoảng 297 tỷ đồng), tăng 9% so với cùng kỳ, theo báo cáo của Jollibee Foods Corporation (JFC) - công ty mẹ của chuỗi cà phê này. JFC cũng đang xem xét kế hoạch IPO Highlands Coffee vào quý I/2027 nhằm huy động vốn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Trong khi nhiều chuỗi cà phê vẫn mở rộng mạng lưới, The Coffee House tiếp tục thu hẹp quy mô hoạt động. Theo dự báo của Q&Me, số lượng cửa hàng của chuỗi này có thể giảm từ 141 điểm bán năm 2024 xuống còn 93 cửa hàng năm 2025 và tiếp tục về khoảng 82 cửa hàng vào năm 2026.

Thực tế, quá trình co hẹp đã diễn ra mạnh hơn. Báo cáo của Golden Gate - đơn vị mua lại The Coffee House trong năm 2025 - cho biết đến cuối năm ngoái, chuỗi chỉ còn 78 cửa hàng, chủ yếu tập trung tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Con số này giảm thêm 15 cửa hàng so với thời điểm chuyển nhượng, cho thấy quá trình tái cấu trúc và đóng các điểm bán kém hiệu quả vẫn đang tiếp diễn.

Một trong những cái tên gây chú ý là Katinat . Từ quy mô khoảng 69 cửa hàng năm 2024, chuỗi này được dự báo đạt 120 cửa hàng sau hai năm, cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh trong phân khúc cà phê dành cho giới trẻ.

Thành lập năm 2016, Katinat Saigon Kafe khởi đầu với một số cửa hàng tại khu vực phía Nam, do Công ty Cổ phần Café Katinat quản lý. Thương hiệu định vị phong cách gắn với văn hóa cà phê TP HCM, đồng thời điều chỉnh nhận diện để phù hợp nhóm khách hàng trẻ. Năm 2024, Katinat đổi tên thành Katinat Coffee & Tea House.

Phúc Long tăng tốc sau giai đoạn tái cơ cấu﻿

Đứng sau Highlands là Phúc Long . Theo báo cáo của Q&Me, số lượng cửa hàng của chuỗi này đã tăng mạnh trong thời gian qua, từ 156 cửa hàng năm 2024 lên 237 cửa hàng năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng hơn 50%. Đến năm 2026, Phúc Long có thể đạt gần 250 cửa hàng.

Quý đầu năm nay, Phúc Long tiếp tục ghi nhận quý kinh doanh kỷ lục khi doanh thu quý I/2026 đạt 569 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, tương đương hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày. Đây cũng là quý thứ ba liên tiếp chuỗi trà và cà phê này lập đỉnh doanh thu kể từ khi được Masan hợp nhất.

Theo thông tin doanh nghiệp tự công bố, trong quý đầu năm, Phúc Long mở thêm 3 cửa hàng mới, nâng tổng số điểm bán độc lập lên 205 cửa hàng trên toàn quốc. Chuỗi đặt mục tiêu mở thêm 40-50 cửa hàng trong năm nay, tập trung đẩy mạnh hiện diện tại Hà Nội.

Sau giai đoạn tái cấu trúc và thu hẹp mô hình kiosk trong WinMart, Phúc Long đang cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh về cả doanh thu lẫn lợi nhuận, đồng thời tiếp tục theo đuổi mục tiêu mở rộng quy mô trong thị trường trà và cà phê chuỗi.

Starbucks dù có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với các chuỗi nội địa nhưng vẫn duy trì đà mở rộng ổn định. Thương hiệu Mỹ được dự báo tăng từ 104 cửa hàng năm 2024 lên 149 cửa hàng vào năm 2026.

Starbucks là một trong những chuỗi cafe nổi tiếng nhất thế giới với hơn 33.000 cửa hàng tại hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ. Thương hiệu Mỹ mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 2/2013, ở ngã sáu Phù Đổng (TP HCM).

Chiến lược ban đầu của Starbucks Việt Nam là mở quán tại những nơi có vị trí đắc địa và chú trọng vào việc đem lại không gian trải nghiệm cho khách hàng. Không mở rộng ồ ạt như nhiều chuỗi cafe khác, Starbucks xác định đi theo hướng “chậm mà chắc”.

Diễn biến trên cho thấy thị trường cà phê chuỗi tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét hơn. Nếu trước đây cuộc đua chủ yếu xoay quanh tốc độ mở rộng điểm bán, thì hiện nay bài toán được đặt ra là khả năng vận hành hiệu quả, tối ưu chi phí và xây dựng tệp khách hàng trung thành.

Những thương hiệu có tiềm lực tài chính mạnh, định vị rõ ràng và hệ sinh thái hỗ trợ như Highlands Coffee hay Phúc Long vẫn duy trì được đà tăng trưởng cả về quy mô lẫn lợi nhuận. Trong khi đó, các chuỗi từng tăng trưởng nóng đang phải tái cấu trúc để thích nghi với áp lực cạnh tranh, chi phí vận hành và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.