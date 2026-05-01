'Quái vật biển' nặng 18.000 tấn, dài 167m, trị giá 230 triệu USD do người Việt tự thiết kế, chế tạo: Đưa một ngành của nước ta lọt Top đầu thế giới

Yên Chi | 20-05-2026 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Đây là công trình có tính chất công nghệ rất phức tạp, khối lượng thi công lớn (lớn hơn 1,5 lần so với giàn khoan đầu tiên – giàn Tam Đảo 03).

Ngày 4/11/2016, Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 đã chính thức hạ thuỷ với hành trình đến BK Thỏ Trắng 3.

Công trình giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm chủ đầu tư và PV Shipyard làm tổng thầu, là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia được khởi công ngày 10/12/2013. Đây là giàn tự nâng lớn nhất từ trước đến nay do Việt Nam tự thiết kế và chế tạo. Công trình được thiết kế theo mẫu JU-2000E hiện đại nhất của hãng Friede & Goldman (Mỹ).

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 có tổng khối lượng hơn 18.000 tấn, chiều dài thân giàn 167 m, khả năng chất tải 2.995 tấn.

Giàn khoan được thiết hoạt động ở độ sâu mực nước biển tới 120m, khả năng khoan tới độ sâu 9.000m và có khả năng chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chịu được sức gió bão trên cấp 12, chiều cao sóng 22m. Giàn khoan Tam Đảo 05 có giá trị 230 triệu USD.

﻿Việc chế tạo thành công các giàn khoan tự nâng trong nước đã đưa Việt Nam trở thành một số ít quốc gia trên thế giới (khoảng 10 nước) có khả năng tự thiết kế chi tiết, chế tạo, chạy thử giàn khoan tự nâng hoạt động ở vùng biển sâu, khí hậu khắc nghiệt.

Các giàn khoan tự nâng Tam Đảo 3, Tam Đảo 5 do PV Shipyard chế tạo có khả năng hoạt động khoan thăm dò ở hầu hết các vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam; tạo ra bước đột phá, tự chủ về khoa học công nghệ và đóng góp một phần trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô) được thành lập vào ngày 19/6/1981 để hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

