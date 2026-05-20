Novaland ‘khất nợ’ hơn 630 tỷ đồng gốc trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa có văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 18/5/2026, Novaland phải thực hiện thanh toán gần 638,3 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123014.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp đủ nguồn tiền nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán hơn 6,6 tỷ đồng, còn lại gần 631,7 tỷ đồng chưa được thanh toán. Novaland cho biết đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ của lô trái phiếu nêu trên.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123014 có tổng trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 18/11/2021 và hoàn tất vào 26/1/2022, kỳ hạn 18 tháng.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland đã công bố về việc nhận được liên tiếp hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Thuế TP.HCM.

Cụ thể, theo Quyết định số 2781/QĐ-XPHC ngày 13/5/2026, Novaland bị xử phạt hành chính 20 triệu đồng do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế phi nông nghiệp tại địa chỉ Số 313B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM và số 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP.HCM giai đoạn 2013-2016; 2017-2021; 2022-2026.

Còn theo Quyết định số 2851/QĐ-XPHC ngày 15/5/2026, Novaland bị xử phạt hành chính 22 triệu đồng do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại các khu sau: Thửa 1134, tờ bản đồ 1, 34 Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh; Thửa 791, tờ bản đồ số 12, 38 Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh; Thửa 27, từ bản đồ số 60, 36 Nguyễn Đăng Giai, phường An Khánh; Thửa 301, tờ bản đồ số 1, 17/7 Đường 63, phường An Khánh; Thửa 1091, tờ bản đồ số 2, 6 Trần Ngọc Diện, phường An Khánh.

Liên quan đến nội dung vi phạm nêu trên, Novaland cho biết, thực hiện theo Công văn số 3228/TPHCM-QLĐ ngày 2/10/2025 của Thuế TP.HCM về việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất rà soát và hoàn thiện hồ sơ kê khai theo quy định, Công ty đã tiến hành rà soát và cập nhật danh mục các bất động sản thuộc diện kê khai theo hướng dẫn của cơ quan Thuế.

Với tinh thần tuân thủ pháp luật, NVL đã chủ động thực hiện kê khai bổ sung và đến nay đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các bất động sản thuộc danh mục nêu trên theo đúng quy định.



