

Sự thật về việc Hòa Phát muốn làm phân phối điện, bán ô tô, công nghệ và hạ tầng số

Mỹ Mỹ | 20-05-2026 - 08:29 AM | Doanh nghiệp

Về bản chất, đây chỉ là sự cập nhật để phù hợp với quy định mới, Hòa Phát không đăng ký lĩnh vực kinh doanh mới, mà các ngành nghề, lĩnh vực này đã có trong nội dung đăng ký doanh nghiệp trước đây.

Ngày 16/5/2026, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo thay đổi một số ngành nghề trong nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Hoà Phát bổ sung ngành nghề kinh doanh thuộc hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu; hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác

Hòa Phát còn bổ sung thêm ngành nghề Truyền tải và phân phối điện, Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác, Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ, Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại...

Tập đoàn cũng bổ sung thêm loạt ngành liên quan đến công nghệ và hạ tầng số như tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy tính, xử lý dữ liệu, cùng các hoạt động liên quan tới cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin.

Nói về thay đổi này, Hòa Phát cho biết lý do là ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg quy định hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chính thức có hiệu lực vào ngày 15/11/2025. Theo đó, hệ thống mã ngành kinh tế có nhiều thay đổi.

Để đảm bảo các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với quy định mới nói trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua Tờ trình về việc cập nhật ngành, nghề đăng ký kinh doanh vào ngày 21/4/2026. Ngày 15/5/2026, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đã xác nhận thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của Công ty.

Tập đoàn khẳng định, trong dài hạn, các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm 05 lĩnh vực: Gang thép – Sản phẩm thép – Nông nghiệp – Bất động sản và Điện máy gia dụng.

