Cục Thuế rà soát các doanh nghiệp 'mất tích'

Theo Bộ Tài chính cho biết, có khoảng 963.500 tổ chức nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế (325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh). Tổng số tiền thuế nợ là 32.130 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp nợ 29.815 tỷ đồng, hộ kinh doanh nợ 2.315 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Cục Thuế vừa công bố triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06).

Cơ quan thuế kiểm soát chặt các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh để không xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài.

“Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình không tuân thủ, lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, trốn thuế , chiếm đoạt thuế”, Cục Thuế yêu cầu.

Cơ quan thuế sẽ tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng, ngăn phát sinh mới.

Cơ quan thuế sẽ kiểm soát và phát hiện kịp thời các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ để hướng dẫn cập nhật địa chỉ kinh doanh, hoàn thiện thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hoạt động.

Đối với các hồ sơ có dấu hiệu rủi ro, mua bán hóa đơn hoặc vi phạm pháp luật thuế, ngành thuế sẽ rà soát, củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan công an điều tra theo quy định.

Theo kế hoạch, tối thiểu 80% người nộp thuế sẽ được rà soát để cập nhật thông tin người đại diện pháp luật, thông tin liên hệ và các dữ liệu liên quan phục vụ quản lý; 100% hồ sơ tồn trên hệ thống quản lý thuế được rà soát, xác định lại trạng thái thực tế nhằm xử lý tình trạng hồ sơ "tồn ảo" , nghĩa là các trường hợp không còn phát sinh trong thực tế hoặc đã xử lý xong nhưng chưa cập nhật kết quả.

Với nhóm hồ sơ tồn đọng trạng thái 03, mục tiêu xử lý dứt điểm tối thiểu 35% số hồ sơ tồn đọng, trước ngày 31/12/2026; 100% doanh nghiệp trạng thái 06 có phát hành hóa đơn điện tử nhưng không kê khai thuế phải được rà soát, đánh giá rủi ro và phân nhóm xử lý.

Trường hợp không hợp tác để hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ bị công khai thông tin theo quy định.

Ngành thuế cũng đặt mục tiêu 100% vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ ràng được củng cố hồ sơ và chuyển cơ quan công an kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định.

Thời gian giải quyết hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động phát sinh mới sẽ rút ngắn xuống còn không quá 4 tháng đối với hồ sơ đủ điều kiện xử lý. Số lượng doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới trong năm 2026 dự kiến giảm tối thiểu 20% so với năm trước.

