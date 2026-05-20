Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay Vietnam Post lắp 16.000 tủ đổi pin xe máy và 2.000 trụ sạc ô tô điện, mỗi điểm cách nhau trung bình 2,82 km

Phụng Tiên | 20-05-2026 - 11:13 AM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin xe máy điện và khoảng 2.000 chỗ đỗ xe tích hợp trụ sạc ô tô điện tại mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận hợp tác, ngay trong năm 2026, V-Green và Vietnam Post sẽ tiến hành lắp đặt và đưa vào vận hành tối thiểu 11.000 tủ đổi pin xe máy điện trong tổng số hơn 16.000 tủ dự kiến sẽ triển khai. Ngoài ra, hai bên sẽ cùng nghiên cứu xây dựng 170 trạm sạc ô tô điện tại các địa điểm phù hợp, cung cấp gần 2.000 súng sạc cho người dùng.

Các trạm sạc ô tô điện và tủ đổi pin xe máy điện của V-Green sẽ được bố trí tại hơn 13.000 điểm phục vụ của Vietnam Post phủ khắp 34 tỉnh, thành phố. Với khoảng cách bình quân giữa các điểm giao dịch Vietnam Post chỉ là 2,82 km và mật độ tối thiểu mỗi xã có một điểm giao dịch, mạng lưới hạ tầng tủ đổi pin và trạm sạc xe điện của V-Green sẽ được phủ sóng rộng khắp tới mọi miền đất nước.

Theo thỏa thuận, Vietnam Post sẽ cung cấp mặt bằng, điểm đấu nối điện phù hợp cùng một phần dịch vụ vận hành trạm sạc và tủ đổi pin. V-Green sẽ đầu tư quy hoạch, xây lắp tủ đổi pin và trạm sạc, vận hành, bảo trì thiết bị tại các khu vực lắp đặt trong suốt thời gian hợp tác. Hai bên cũng sẽ tích hợp hệ thống vận hành số và thanh toán số thông qua hệ sinh thái Vietnam Post/PostPay trong giai đoạn tiếp theo, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng, từ đó hướng tới mô hình “Bưu cục Xanh”, tích hợp hạ tầng năng lượng xanh, logistics và dịch vụ số.

Thời gian qua, V-Green liên tục mở rộng hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin xe điện thông qua hợp tác chiến lược với hàng loạt đối tác lớn ở nhiều lĩnh vực, như hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, siêu thị điện máy Media Mart, FPT Shop, Viettel Telecom hay quần thể du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng).

Sự thật về việc Hòa Phát muốn làm phân phối điện, bán ô tô, công nghệ và hạ tầng số

Còn chưa đầy 100 cửa hàng, The Coffee House sắp bị Katinat vượt mặt, tụt xuống hạng cuối trong cuộc đua chuỗi cà phê

Cuộc chạy đua trạm đổi pin xe điện: VinFast phủ thần tốc, Honda lập 'liên minh mở', Selex giành vỉa hè cây xăng

