City Auto và cuộc chơi mới đầy tham vọng

Công ty CP City Auto có tiền thân là Công ty CP Tân Thành Đô City Ford, được thành lập năm 2009. Đến tháng 12 năm 2015, Công ty đổi tên thành Công ty CP City Auto. Cổ phiếu của Công ty được chấp thuận đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào ngày 11/5/2017 với mã CTF. Trải qua hơn 17 năm hình thành và phát triển, City Auto ngày càng phát triển và lớn mạnh với khắp các chi nhánh trải dài.

Trong sự biến đổi không ngừng của đất nước, sự thay đổi của các doanh nghiệp hướng đến một môi trường sống xanh, City Auto cũng không ngừng thay đổi đề phù hợp với một tầm nhìn mới, nổi bật là quyết định hợp tác chiến lược cùng VinFast để đón đầu xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh. CTF đặt mục tiêu tái định vị từ một nhà bán lẻ ô tô truyền thống sang một hệ sinh thái phân phối đa tầng. Bước đi này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng doanh thu và củng cố vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn.

Giới phân tích nhận định, thị trường ô tô Việt Nam đang đứng trước "điểm bùng phát" mang tính cấu trúc với ba động lực lõi. Đầu tiên từ bước ngoặt từ lộ trình sáp nhập các đơn vị hành chính hoàn tất trong năm 2025 đã mở ra dư địa mới cho quy hoạch hạ tầng liên vùng. Việc hình thành và kết nối đồng bộ các tuyến đường vành đai trọng điểm không chỉ xóa bỏ rào cản địa giới mà còn tạo nên những hành lang kinh tế thông suốt giữa các đô thị vệ tinh. Chính sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới vành đai này đã biến ô tô từ một tài sản xa xỉ trở thành phương tiện di chuyển thiết yếu, đáp ứng nhu cầu kết nối hằng ngày của người dân trong các vùng đô thị mới.

Kế tiếp, GDP bình quân đầu người tiệm cận ngưỡng 5.000 - 6.000 USD chính là "điểm rơi" lịch sử của giai đoạn Motorization (ô tô hóa), nơi nhu cầu tiêu dùng xe cá nhân thường tăng trưởng theo hàm số mũ. Cuối cùng, với tỷ lệ sở hữu chỉ dưới 70 xe/1.000 dân - thấp hơn đáng kể so với mức 250 - 400 xe của các nước láng giềng - dư địa cho các doanh nghiệp sở hữu mạng lưới phủ rộng như City Auto vẫn còn rất lớn.

CTF Chuyển dịch chiến lược: Từ mở rộng quy mô đến tối ưu hóa biên lợi nhuận

Từ thông điệp: "Hành trình bền vững - Trọn vẹn niềm tin" đến mục tiêu đề ra đó là Tập trung vào các giá trị gia tăng, nâng cao hiệu suất hoạt động và xây dựng sự tin tưởng bền vững từ khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào doanh số. CTF với chiến lược mở rộng hệ sinh thái, 14 điểm chạm đã gia tăng được mạng lưới, liên tục khai trương các showroom mới cũng như đa dạng thương hiệu hợp tác, City Auto ngày cảng khẳng định hướng đi, đinh hướng đúng đắn mà họ đang đề ra, cùng các kỳ vọng về nâng vốn hóa.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến lược năm nay là việc CTF chính thức hợp tác phân phối xe thuần điện (EV) của VinFast. Bước đi này không chỉ giúp CTF thích ứng nhanh với cam kết Net Zero toàn cầu mà còn trực tiếp giảm thiểu rủi ro tập trung vào động cơ đốt trong truyền thống.

Bên cạnh "kiềng ba chân" vững chắc là Ford, Hyundai và thương hiệu hạng sang Volkswagen, sự hiện diện của VinFast giúp CTF hoàn thiện chiến lược "Đa thương hiệu - Đa phân khúc". Hiện tại, danh mục của doanh nghiệp đã bao phủ trọn vẹn mọi nhu cầu khách hàng: từ xe phổ thông, xe sang châu Âu cho đến những người tiên phong trong công nghệ xanh.

Theo tìm hiểu, CTF đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 103 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng tiêu thụ 10.500 xe. Khi hạ tầng showroom đã đi vào hoạt động ổn định, việc kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành và nâng cao năng suất lao động được xem là chìa khóa giúp cải thiện biên lợi nhuận. Đặc biệt, City Auto sẽ đẩy mạnh mở rộng mạng lưới các trung tâm sửa chữa và bảo dưỡng quy mô lớn nhằm đón đầu dư địa khổng lồ của mảng hậu mãi - nơi mà năng lực đáp ứng của thị trường hiện vẫn chưa bắt kịp tốc độ tăng trưởng của lượng xe lưu thông. Việc gia tăng độ phủ ở phân khúc dịch vụ không chỉ giúp CTF xây dựng hạ tầng sửa chữa uy tín mà còn tạo ra nguồn thu nhập ổn định với biên lợi nhuận mục tiêu cao hơn mảng kinh doanh cốt lõi.

Sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô thuận lợi và chiến lược tái cấu trúc toàn diện cả về vận hành, sản phẩm lẫn tài chính đang tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho City Auto. Những quyết sách dự kiến sắp tới hứa hẹn sẽ đưa CTF củng cố vị thế của một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực bán lẻ ô tô hiện đại tại Việt Nam.