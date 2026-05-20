Bắt Nguyễn Trần Việt Hoàng, 33 tuổi tại TP.HCM - chủ chuỗi K.W Sneaker

Trong bối cảnh lực lượng chức năng đang tăng cường cao điểm xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an TP.HCM vừa đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh giày dép trên địa bàn và phát hiện số lượng lớn sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, qua đó khởi tố một đối tượng liên quan, báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh thông tin.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã tiến hành kiểm tra hệ thống kinh doanh K.W Sneaker tại ba địa chỉ gồm: 203/17 Huỳnh Văn Nghệ (phường An Hội Tây), 813 Quang Trung (phường An Hội Tây) và 640 Trường Chinh (phường Tân Bình), do Nguyễn Trần Việt Hoàng (sinh năm 1993, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) làm đại diện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu: Nike, Adidas, cùng một số thương hiệu khác như New Balance và Onitsuka Tiger. Tổng giá trị lô hàng vi phạm được xác định lên tới hơn 3,3 tỷ đồng.

Hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu bị thu giữ (Ảnh: BCATPHCM)

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Trần Việt Hoàng khai nhận đã bắt đầu kinh doanh giày dép giả mạo từ tháng 02/2023. Số hàng hóa được đối tượng mua qua các hội nhóm trên mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Dù biết rõ là hàng giả, Hoàng vẫn kinh doanh do giá nhập thấp, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao.

Theo lời khai, đối tượng đã bán ra thị trường hàng nghìn đôi giày dép và thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 19/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Trần Việt Hoàng bị khởi tố (Ảnh: BCATPHCM)

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp và làm suy giảm tính minh bạch, lành mạnh của môi trường kinh doanh.

Các sản phẩm giả mạo có thể gây nhiễu loạn thị trường, tạo cạnh tranh không công bằng và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế.

Đối với người tiêu dùng, lực lượng chức năng đề nghị cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tránh vì lợi ích trước mắt mà vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, người dân cần kịp thời thông tin cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp xử lý, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng và xây dựng thị trường hàng hóa công bằng, minh bạch.

