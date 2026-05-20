Chân dung thành viên duy nhất trong HĐQT PC1 không bị khởi tố

Sau khi hàng loạt lãnh đạo cấp cao của CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) bị cơ quan chức năng khởi tố, HĐQT công ty hiện chỉ còn lại một thành viên duy nhất là ông Phan Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp.

Theo thông tin công bố ngày 16/5, ông Trịnh Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT PC1 cùng 6 lãnh đạo, nhân sự khác đã bị khởi tố. Diễn biến này khiến bộ máy HĐQT của doanh nghiệp gần như “trống ghế”, ngoại trừ ông Phan Ngọc Hiếu.

Ông Hiếu sinh năm 1975, có chuyên môn kỹ sư và nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, xây lắp và năng lượng. Ông hiện sở hữu khoảng 9,2 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 2,237% vốn điều lệ.



Sự nghiệp của ông Phan Ngọc Hiếu gắn liền với nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái xây dựng – công nghiệp. Từ năm 1997, khi mới 22 tuổi, ông đã đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Kết cấu thép Sóc Sơn và giữ cương vị này đến năm 2015.



Báo cáo thường niên 2025 của PC1 về lý lịch của ông Hiếu cho biết, năm 2010, ông tham gia HĐQT CTCP Điện lực LICOGI 16 và CTCP Cơ khí và Xây lắp Đại Dũng, đồng thời duy trì vai trò này đến nay.

Tuy nhiên, trên hệ thống đăng ký kinh doanh, không tồn tại công ty có tên CTCP Cơ khí và Xây lắp Đại Dũng.

Một doanh nghiệp khác là CTCP Cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) hiện do ông Trịnh Tiến Dũng – em trai ông Trịnh Văn Tuấn – giữ vị trí CEO.

Ngoài ra, ông Hiếu còn tham gia HĐQT tại nhiều doanh nghiệp khác như CTCP LICOGI16, CTCP Dây cáp điện Việt Nam và CTCP Cơ điện miền Trung. Tại PC1, ông mới được bầu vào HĐQT từ tháng 4/2024.

Vào cuối tháng 1/2024, ông Hiếu đã mua thêm 410.000 cổ phiếu, giúp tỷ lệ sở hữu của ông tăng từ 4,87% lên 5%, chính thức trở thành cổ đông lớn của PC1. Đây cũng được xem là bước đệm quan trọng để ông tham gia HĐQT Tập đoàn. Tuy nhiên, vào đầu tháng 9/2024, ông đã bán toàn bộ lượng cổ phần này với mức giá khoảng 25.000 đồng/cổ phiếu, với lý do tái cơ cấu danh mục đầu tư, ước tính thu về khoảng 447 tỷ đồng.

Sau đó 1 năm, đến tháng 9/2025, ông Hiếu quay trở lại danh sách cổ đông của PC1 sau khi chi khoảng 210 tỷ đồng để mua 8 triệu cổ phiếu trong hai ngày 16/9 và 18/9/2025 và nắm giữ 2,24% vốn điều lệ doanh nghiệp.



Liên quan đến vụ việc, PC1 cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh.



Doanh nghiệp cũng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 7/2026 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự là 5/6/2026.



Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PC1 phiên 19/5 đang giao dịch quanh mức 18.350 đồng/cổ phiếu, giảm 30% so với 1 tháng trước.