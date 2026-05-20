Một ông lớn xây lắp điện Việt Nam sắp bị hủy niêm yết, rời sàn HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có thông báo gửi Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE.



Theo văn bản ngày 19/5/2026, HoSE cho biết cổ phiếu VNE thuộc diện xem xét hủy niêm yết bắt buộc do doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin hoặc thuộc các trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư theo quy định hiện hành.



Căn cứ được HoSE đưa ra là báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của doanh nghiệp. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của cổ đông công ty mẹ tính đến cuối năm 2024 ghi nhận âm hơn 152 tỷ đồng.



Đồng thời, HoSE dẫn quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, trong đó nêu rõ chứng khoán của tổ chức niêm yết sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.



Trên cơ sở đó, HoSE thông báo về việc dự kiến hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE và đề nghị doanh nghiệp có ý kiến phản hồi theo quy định.



VNE là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và hạ tầng năng lượng. Việc cổ phiếu đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết được cho là sẽ tạo thêm áp lực lên hoạt động huy động vốn cũng như tâm lý nhà đầu tư trên thị trường.

BCTC hợp nhất quý 4/2024 cho thấy VNE lỗ ròng kỷ lục hơn 219 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp công ty báo lỗ, sau khoản lỗ hơn 18 tỷ đồng vào năm 2023. Theo quy định, nếu doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tục, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.﻿

Cổ phiếu VNE trên sàn chứng khoán đang giao dịch với mức giá sàn 2.750 đồng/cp. ﻿