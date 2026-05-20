So sánh với lãi suất ngân hàng, NĐT tìm doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt cao

Từ cuối quý I/2026, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng bình ổn mặt bằng lãi suất, cơ cấu lại nguồn vốn và cân đối hoạt động huy động - cho vay. Ngày 9/4/2026, Thống đốc NHNN đã làm việc trực tiếp với 46 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam nhằm trao đổi giải pháp giảm lãi suất.

Sau cuộc họp này, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng với mức giảm từ 0,5 - 1%/năm.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN), lãi suất bình quân của các khoản huy động mới phát sinh hiện vào khoảng 5,7%/năm. Thanh khoản hệ thống được đánh giá tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, không ít nhà đầu tư bắt đầu so sánh mức sinh lời từ gửi tiết kiệm với suất sinh lời cổ tức (dividend yield) của nhiều doanh nghiệp niêm yết.

Trên thị trường hiện nay, không khó để tìm thấy những doanh nghiệp duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 10 - 30%/năm. Nếu tính tỷ suất cổ tức trên thị giá cổ phiếu, mức dividend yield của nhiều mã thậm chí cao hơn đáng kể so với gửi tiết kiệm.

Chẳng hạn, CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (HOSE: NHT) vừa công bố chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Với vùng thị giá dao động quanh 15.000 - 17.000 đồng/cổ phiếu trong nhiều tháng gần đây, suất sinh lời cổ tức của NHT ở mức khá hấp dẫn so với lãi suất tiền gửi hiện hành.

Công ty này thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt là ngày 25/5/2026. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/5/2026. Trong quá khứ, đây là công ty có nhiều năm liên tục chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao dựa trên doanh thu ổn định và biên lợi nhuận 20% trong khi mặt bằng ngành gỗ là 5% - 7%.

Nhiều doanh nghiệp khác như VEA, BMP, DHC, QNS hay SAB cũng được thị trường xem là nhóm “cổ phiếu cổ tức” nhờ duy trì chính sách chia tiền mặt đều đặn nhiều năm.

Trong các giai đoạn VN-Index biến động mạnh, nhóm cổ phiếu có nền tảng tài chính ổn định và đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt thường có xu hướng giảm ít hơn mặt bằng chung. Lý do là nhà đầu tư vẫn nhìn thấy dòng tiền thực nhận được hằng năm.

Với công ty Nam Hoa nói trên, đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi và sản phẩm gỗ từng chịu áp lực lớn khi thị trường xuất khẩu suy giảm, chi phí logistics tăng mạnh và nhu cầu tiêu dùng quốc tế chững lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã thay đổi chiến lược, tái cấu trúc hoạt động và cải thiện hiệu quả vận hành.

Nhờ đó, dù quy mô không lớn và ít xuất hiện trên truyền thông, Nam Hoa tạo được dòng tiền và thực hiện chính sách chia cổ tức tiền mặt tương đối cao.

Chiến lược đầu tư cổ phiếu cổ tức không phù hợp với tâm lý “lướt sóng” ngắn hạn, nhưng lại hấp dẫn với nhóm nhà đầu tư ưu tiên sự ổn định và dòng tiền đều đặn.

Tuy vậy, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ cổ tức cao để ra quyết định. Điều quan trọng hơn là chất lượng dòng tiền, khả năng duy trì lợi nhuận và sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có thể chia cổ tức cao trong một năm, nhưng không đồng nghĩa sẽ duy trì được điều đó trong dài hạn nếu hoạt động kinh doanh thiếu ổn định.

Ở góc nhìn rộng hơn, xu hướng tìm đến nhóm cổ phiếu cổ tức cũng phản ánh khẩu vị của dòng tiền trên thị trường.