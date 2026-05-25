Thêm 1 lãnh đạo ngành điện bị khởi tố: TGĐ Nhiệt điện Hải Phòng

Ngày 22/5, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã CK: HND) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao của doanh nghiệp. Theo văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp cho biết ngày 21/5/2026 đã nhận được văn bản số 1607/VPCQCSĐT-P3 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.



Theo nội dung công bố, cơ quan điều tra đã ban hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, hiện là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

﻿Đáng chú ý, gần đây, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước.



Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nhiều nhà máy nhiệt điện quy mô lớn như Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong nhóm phát sinh lượng lớn khí thải, nước thải. Tuy nhiên, dữ liệu truyền về cơ quan quản lý môi trường tại các địa phương bị cho là đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt quy chuẩn thành nằm trong ngưỡng cho phép.

Trong số các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam có ông Lê Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP); ông Nguyễn Văn Trung - Phó quản đốc phân xưởng vận hành trạm quan trắc và ông Lương Công Bính - chuyên viên Phòng Kỹ thuật và An toàn thuộc CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.



Theo cơ quan điều tra, hệ thống quan trắc môi trường tại các đơn vị xả thải đều được niêm phong và tích hợp camera giám sát nhằm đảm bảo tính minh bạch của dữ liệu. Dù vậy, thực tế điều tra cho thấy nhiều trạm quan trắc vẫn bị chỉnh sửa số liệu, thậm chí một số hành vi can thiệp còn được thực hiện từ xa.



Kết quả điều tra ban đầu của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho thấy, trong hơn 300 trạm quan trắc môi trường thuộc các chủ nguồn thải trên cả nước bị khám xét, có gần 160 trạm bị can thiệp, làm sai lệch dữ liệu, tương đương khoảng 55%.



Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập ngày 17/9/2002. Hiện Tổng Công ty Phát điện 2 (công ty con Tập đoàn Điện lực Việt Nam) nắm giữ 51% vốn điều lệ, trong khi Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu 25,97%.



Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của doanh nghiệp tăng 83,5 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng 32%. Tổng tài sản tính đến cuối năm 2025 đạt gần 7.400 tỷ đồng.



Doanh nghiệp này được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng vào cuối năm 2002. Sau đó, trước nhu cầu điện năng tăng cao, công ty tiếp tục triển khai dự án Nhiệt điện Hải Phòng 2. Hai dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương gần 24.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng có 2 nhà máy nhiệt điện đặt trụ sở tại phường Nam Triệu (TP Hải Phòng). Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 có tổng công suất 4x300MW, sản xuất 7,2 tỷ kWh điện mỗi năm, đồng thời đóng góp hơn 400 tỷ đồng tiền thuế mỗi năm cho ngân sách Nhà nước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HND có đang giao dịch với giá 10.500 đồng/cp.