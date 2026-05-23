Thu nhập của Chủ tịch và Kế toán trưởng TV2 mới bị khởi tố

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2)

Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) công bố thông tin bất thường liên quan đến việc ông Nguyễn Chơn Hùng và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng doanh nghiệp, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Doanh nghiệp không công bố cụ thể tội danh hay hành vi bị cáo buộc đối với hai cá nhân trên. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan điều tra được PECC2 dẫn lại, việc khởi tố nằm trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Chơn Hùng, 56 tuổi, quê Quảng Trị, là kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) từ tháng 6/2022 đến nay.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Lý là cử nhân kế toán, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng PECC2 từ tháng 12/2016.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ông Nguyễn Chơn Hùng nhận thu nhập hơn 1 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước. Thu nhập của bà Bùi Thị Ngọc Lý khoảng 540 triệu đồng.

PECC2 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, quản lý xây dựng công trình điện tại Việt Nam, tham gia nhiều dự án năng lượng và hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Năm 2025, TV2 ghi nhận doanh thu thuần 1.335 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Nhờ cải thiện biên lợi nhuận, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 96 tỷ đồng, tăng 48%.

Sang quý I/2026, dù doanh thu xây lắp giảm 21% xuống 244 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của TV2 vẫn tăng mạnh 92%, đạt 53 tỷ đồng - mức cao nhất theo quý kể từ năm 2022. Động lực chủ yếu đến từ doanh thu tài chính và lãi từ các công ty liên kết.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng tài sản TV2 đạt khoảng 4.270 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Năm nay, TV2 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.560 tỷ đồng, tăng 82% so với năm trước. Tuy nhiên, sau quý I, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 10% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TV2 giảm 1,7% trong phiên 21/5, xuống còn 31.950 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 332.000 đơn vị.