Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty

Theo Ca Linh | 22-05-2026 - 19:32 PM | Doanh nghiệp

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty

Do thường xuyên bị một công chức thuế ở Cần Thơ gây áp lực, giám đốc công ty đã gửi đơn tố giác đến công an.

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Trường - công chức làm việc tại Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 1.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 2.

Trần Minh Trường bị công an bắt quả tang nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 9 đến 17-4, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trường làm tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X. (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông H.M.T. làm giám đốc. Tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc tổ kiểm tra số 1.

Đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5-5, Trường thông báo với ông T. rằng doanh nghiệp mắc nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Trường yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng để được giảm nhẹ mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong số tiền này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 3.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 4.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường

Do thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18-5, ông T. đến quán cà phê tại phường Hưng Phú để giao tiền. Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Trường đang nhận 100 triệu đồng từ ông T. bên trong ô tô đậu trước quán cà phê.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 5.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 6.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 7.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 8.

Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty- Ảnh 9.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi làm việc của Trường

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Kinh Bắc (KBC) bắt tay ông lớn châu Á phát triển một hệ thống quan trọng cho KCN tại Việt Nam

Theo Ca Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điện Máy Xanh được chấp thuận hồ sơ IPO chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, giá dự kiến 80.000 đồng

Điện Máy Xanh được chấp thuận hồ sơ IPO chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, giá dự kiến 80.000 đồng Nổi bật

Nhìn lại dàn lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố từ đầu năm 2026 đến nay

Nhìn lại dàn lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố từ đầu năm 2026 đến nay Nổi bật

VNPT - KDDI công bố hợp tác dài hạn, nâng chất lượng dịch vụ số

VNPT - KDDI công bố hợp tác dài hạn, nâng chất lượng dịch vụ số

19:30 , 22/05/2026
Một người trả hơn 16,6 tỉ đồng mua Maybach "biển VIP" của bà Trương Mỹ Lan

Một người trả hơn 16,6 tỉ đồng mua Maybach "biển VIP" của bà Trương Mỹ Lan

19:04 , 22/05/2026
Chủ tịch Đèo Cả nhắc tới dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Đại hội cổ đông

Chủ tịch Đèo Cả nhắc tới dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Đại hội cổ đông

19:03 , 22/05/2026
Tân TGĐ PetroVietnam: Hành trình từ một thủy thủ quê Hà Tĩnh đến người điều hành Tập đoàn lớn nhất Việt Nam

Tân TGĐ PetroVietnam: Hành trình từ một thủy thủ quê Hà Tĩnh đến người điều hành Tập đoàn lớn nhất Việt Nam

16:02 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên