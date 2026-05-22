Điện Máy Xanh được chấp thuận hồ sơ IPO chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, giá dự kiến 80.000 đồng

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa chính thức nhận được Giấy chứng nhận chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đánh dấu sự xuất hiện của một "siêu phẩm" bán lẻ điện máy trên sàn chứng khoán. Với số lượng chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu, dự kiến Điện Máy Xanh sẽ huy động được khoảng 14.360 tỷ đồng, trở thành thương vụ IPO hàng tỷ đô đầu tiên trong năm 2026. Quy mô vốn hóa dự kiến hơn 102.460 tỷ đồng, DMX có khả năng sẽ góp mặt trong rổ chỉ số VN30 khi đạt điều kiện niêm yết trên 6 tháng.

Theo phương án được phê duyệt, DMX sẽ chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng với mức giá chào bán là 80.000 đồng/cổ phiếu. Với thương vụ này, CTCP Chứng khoán Vietcap đóng vai trò là tổ chức tư vấn và đại lý phân phối chính. Nếu thương vụ chào bán diễn ra thành công toàn bộ, DMX sẽ huy động được hoảng 14.360 tỷ đồng, lớn nhất trong số các thương vụ IPO trong 5 năm trở lại đây.

Theo bản cáo bạch vừa được công bố, mục đích chào bán nhằm tăng tính minh bạch, uy tín và thương hiệu của DMX. Việc này còn tạo điều kiện để công ty tăng khả năng tiếp cận đa dạng các nguồn vốn, phục vụ chiến lược tăng trưởng. Bên cạnh đó, nguồn vốn bổ sung sẽ giúp DMX nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

DMX được thị trường nhìn nhận là xương sống tài chính của MWG khi đóng góp tới 80% lợi nhuận cho hệ sinh thái MWG. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp dự kiến đạt 6.877 tỷ đồng trong năm 2026.

Ngay trong năm 2026, DMX dự chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%/mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, khoản cổ tức này sẽ mang đến lợi suất lên đến 5%. DMX cũng đưa ra thông điệp cam kết chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, khẳng định vị thế một tài sản sinh lời bền vững cho cổ đông.

Mục tiêu đến 2030, DMX cam kết tăng trưởng kép doanh thu 11%/năm và LNST 16%/năm, mức cam kết tăng trưởng hiếm có trong ngành bán lẻ Việt Nam.

﻿Sau khi hoàn tất đợt IPO, vốn điều lệ của Điện Máy Xanh sẽ tăng mạnh từ mức 11.012,8 tỷ đồng lên mức 12.807,8 tỷ đồng.