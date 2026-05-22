Chủ tịch Đèo Cả nói về cú sốc từ hiện tượng phá giá tiền lương, thu hút nhân sự thiếu lành mạnh

Lo lắng về nguồn nhân lực

Ngày 21/5/2026, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Hội nghị “Kết nối nguồn lực – Kiến tạo hạ tầng giao thông – Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư và thi công dự án”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng cho biết, sau dây hoạt động phát triển các dự án trải nghiệm dài từ Bắc vào Nam, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ quyết định giải quyết khó khăn về cơ chế, chính sách theo tinh thần các đề xuất mới, doanh nghiệp hạ tầng đang tiến triển trước nhiều cơ hội phát triển lớn. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là hàng loạt các ngày càng trở nên gay gắt.

“ Biến động giá nhiên vật liệu, áp lực công nghệ, khủng hoảng nhân sự dưới sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa doanh nghiệp… đang tạo ra sức ép rất lớn cho ngành hạ tầng ”, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nhận định.

Ông cho rằng tình trạng cạnh tranh lao động bằng cách “trả giá nhân công”, thu hút nhân sự theo hướng thiếu lành mạnh đang gây ra những cú sốc lớn về nguồn nhân lực. Trong khi đó, doanh nghiệp lại phải đối mặt với bài toán khó về tiền lương khi vừa phải bảo đảm đời sống người lao động, vừa không thể chạy đua vô hạn theo logic phát và biến động thị trường.

Lời giải cho bài toán nhân lực chuyên ngành

Tại hội nghị, bài toán nhân lực trong ngành hạ tầng giao thông là vấn đề “nóng” được các đại biểu đặc biệt quan tâm thảo luận.

Ông Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty CP Thiết bị và Dịch vụ TCE cho biết tuyển dụng lao động kỹ thuật sẽ còn khó khăn hơn trong những năm tới, dù doanh nghiệp chủ động mở các lớp đào tạo móng cẩu, lái khoan và đưa ra thị trường khoảng 400 nhân lực nhưng con số này vẫn rất khiêm tốn so với nhu cầu thực tế.

Nhiều doanh nghiệp trong hội nghị bày tỏ quan ngại trước thực trạng áp lực thiếu nhân lực và tình trạng cạnh tranh, dịch chuyển lao động ngày càng mạnh trong chuyên ngành.

Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, để giải quyết bài toán này, Đèo Cả đã phát triển nhiều chương trình đào tạo xuyên suốt từ cấp chiến lược đến lực lượng thực thi; coi công trường là “thảo trường” để đào tạo “công nhân thực hành, kỹ sư thực chiến”.

Doanh nghiệp đang xây dựng các mô-đun đào tạo chuyên ngành lớn có tính thực tiễn cao như đọc bản vẽ thiết kế, quản lý nội nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và thi công.

Bài hát đó là kế hoạch mở rộng các “học kỳ Đèo Cả” dành cho người lao động; hướng nghiệp từ cấp THPT; mở rộng mô hình đào tạo từ miền Trung ra miền Bắc và miền Nam; từng bước phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường để đưa ra các nội dung liên quan đến quản lý vận hành hành hạ tầng, hầm đường bộ vào chương trình đào tạo chính thức.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nghiên cứu mở rộng nguồn tuyển dụng từ các nhóm như bộ đội xuất ngũ hoặc phạm nhân đã cải thiện tốt, có năng lực, tội phạm không nghiêm trọng để tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng và tham gia lao động. Đây vừa là giải pháp bổ sung nguồn nhân lực, vừa có thể thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Tập đoàn Đèo Cả cũng đặc biệt chú ý xây dựng văn hóa doanh nghiệp để người lao động tự hào về giá trị đóng góp của mình đối với đất nước và xem doanh nghiệp là môi trường làm việc ổn định lâu dài thay vì chỉ nhìn vào thu nhập ngắn hạn.

“ Doanh nghiệp phải có các chương trình cụ thể về lợi, đào tạo, truyền lửa, chăm lo đời sống để người lao động yên tâm gắn bó ”, ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ.

Trình bày tại nghị viện, ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết trong giai đoạn 2026 - 2030, Đèo Cả đặt mục tiêu tham gia khối lượng công việc khoảng 200.000 tỷ đồng, bao gồm cả vai trò nhà đầu tư PPP và nhà thầu thi công xây dựng. Doanh nghiệp đang nghiên cứu, đề xuất các dự án đường bộ với tổng khối lượng đầu tư khoảng 160.000 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng đường sắt.