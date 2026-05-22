Đề xuất 'lột xác' của tỷ phú Trần Bá Dương trước dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM

Ngày 21/5, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đã có văn bản gửi UBND TP HCM đề xuất thực hiện dự án cải tạo cảnh quan khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất theo phương thức đối tác công tư (PPP) , loại hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.

Đề xuất được đưa ra sau buổi làm việc giữa Thaco và Sở Xây dựng TP HCM ngày 6/5 liên quan đến phương án chỉnh trang khu vực cửa ngõ sân bay. Theo nội dung doanh nghiệp đề xuất, dự án nhằm cải tạo tổng thể hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan đô thị tại các tuyến kết nối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phạm vi nghiên cứu và cải tạo có chiều dài khoảng 7,5 km, bao gồm nhiều trục đường và điểm nút kết nối trực tiếp với sân bay. Trong đó có tuyến đường vào nhà ga T3 qua khu vực cầu Công Lý, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Thúc Duyện; đoạn cầu vượt dẫn vào nhà ga T3; tuyến kết nối nhà ga T2; khu vực đi qua công viên Hoàng Văn Thụ với các tuyến Phan Đình Giót, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thụ, Trường Sơn.

Ngoài ra, Thaco cũng đề xuất xây dựng công trình biểu tượng tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 230 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, mục tiêu là hoàn thành công trình trước ngày 2/7, thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thaco thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện trong một số dự án hạ tầng và chỉnh trang đô thị quy mô lớn tại TP HCM.

﻿Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) được thành lập ngày 29/4/1997 bởi ông Trần Bá Dương. Doanh nghiệp khởi đầu trong lĩnh vực ô tô và hiện hoạt động theo mô hình tập đoàn đa ngành với 6 mảng gồm: ô tô, nông nghiệp, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, đầu tư và xây dựng, thương mại và dịch vụ, logistics.

Báo cáo thường niên mới công bố của cổ đông Jardine Matheson (Singapore) cũng hé lộ một phần kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này. Năm ngoái, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) ghi nhận doanh thu hợp nhất khoảng 3,12 tỷ USD trong năm 2025, tương đương gần 81.000 tỷ đồng.

So với mức 2,9 tỷ USD của năm 2024, doanh thu của doanh nghiệp tiếp tục tăng.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của Thaco đạt khoảng 251 triệu USD, tương đương hơn 6.500 tỷ đồng, tăng so với mức 152 triệu USD của năm trước đó.