'Ông trùm' người Việt trên thị trường chuỗi bán lẻ mỹ phẩm và sự xuất hiện tập đoàn của Jack Ma

Thị trường bán lẻ mỹ phẩm Việt Nam

Báo cáo thị trường bán lẻ Modern Trade Việt Nam của Q&Me năm 2025 và 2026 cho thấy ngành bán lẻ mỹ phẩm tính đến tháng 3/2026 ghi nhận tổng quy mô số lượng cửa hàng toàn ngành vẫn duy trì đà tăng trưởng đạt 574 cửa hàng, tăng 4,5% so với năm 2025. Tuy nhiên tốc độ mở rộng đã chậm lại so với giai đoạn trước.



Ở nhóm tăng trưởng, Hasaki giữ vững vai trò đầu tàu bứt phá nhất toàn ngành khi tăng thêm 52 cửa hàng chỉ sau một năm, nâng tổng quy mô từ 172 cửa hàng năm 2024 lên 252 điểm bán trong năm 2025 và dự báo lên 304 điểm bán vào năm 2026.

Thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên nội địa Cỏ Mềm cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng vượt mốc 20%, mở rộng quy mô từ 62 cửa hàng năm 2025 lên 80 cửa hàng dự báo 2026, với sự đóng góp lớn từ 52 điểm bán tại các vùng địa phương ngoại tỉnh.

Các tên tuổi quốc tế như Guardian và Watsons cũng tìm thấy những không gian tăng trưởng riêng, trong đó Guardian tăng nhẹ từ 125 cửa hàng năm 2025 lên 127 cửa hàng năm 2026.

Một số chuỗi khác cũng ghi nhận mức tăng nhẹ như Glam Beautique tăng từ 14 lên 16 cửa hàng, và Thế Giới SkinFood tăng từ 10 lên 12 cửa hàng, củng cố thêm thị phần cho nhóm các mô hình bán lẻ tích hợp.



Ở chiều ngược lại, năm 2026 đang chứng kiến sự thu hẹp quy mô của các chuỗi chuyên kinh doanh một thương hiệu (mono-brand) và một số thương hiệu có quy mô vừa phải.

Sụt giảm đáng kể nhất thuộc về The Face Shop khi chuỗi này từng sở hữu 28 cửa hàng trong năm 2025 nhưng sang năm 2026 dự báo chỉ còn duy trì 9 điểm bán trên toàn quốc.

Thương hiệu ngoại quốc lâu năm The Body Shop cũng giảm bớt một điểm bán, dự báo còn 29 cửa hàng tại Việt Nam.



Chân dung "trùm" mỹ phẩm Hasaki

Về chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp Hasaki, đây là chuỗi cửa hàng thuộc Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic được thành lập tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2016.

Xuất phát điểm tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hasaki có mô hình kinh doanh kết hợp giữa hai mảng: bán lẻ mỹ phẩm chính hãng (Hasaki Beauty) và cung cấp dịch vụ phòng khám da liễu, spa chuyên nghiệp (Hasaki Clinic). Chiến lược tích hợp này giúp thương hiệu tối ưu hóa dòng tiền và giải quyết trọn gói nhu cầu chăm sóc sắc đẹp, điều trị da của người tiêu dùng nội địa tại cùng một điểm đến.

Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc (CEO) là ông Hiệp Đinh (Đinh Hiệp). Người đại diện pháp luật là bà Phan Thị Ngọc Quyên. Bà Quyên đứng tên đại diện cho pháp nhân chính là Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic cùng mạng lưới hàng loạt chi nhánh, văn phòng đại diện của hãng trên toàn quốc.



Vào cuối năm 2023, tập đoàn thương mại điện tử toàn cầu Alibaba (thông qua đơn vị thành viên Alibaba International Digital Commerce Group - AIDC) đã hoàn tất thương vụ mua lại cổ phần thiểu số tại Hasaki.



Để chuẩn bị cho chiến dịch mở rộng mạng lưới thần tốc, Hasaki đã liên tục thực hiện các đợt tăng vốn. Đến cuối tháng 10 năm 2024, Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic đã tăng vốn điều lệ lên mức 350 tỷ đồng.



Đợt tăng vốn cùng dòng tiền rót từ tập đoàn Alibaba mang lại cho Hasaki lợi thế cạnh tranh về tài chính, chuỗi có khả năng đầu tư mạnh vào hệ thống logistics, tổng kho, ứng dụng công nghệ quản trị tự động, và duy trì chính sách giá cạnh tranh cùng các chương trình khuyến mãi quy mô lớn liên tục để thu hút khách hàng.

