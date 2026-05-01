Trước khi chủ tịch bị khởi tố, TV2 làm ăn ra sao?

Trong năm tài chính 2025, TV2 — doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 51% vốn điều lệ — đạt doanh thu thuần 1.335 tỷ đồng, giữ mức ổn định so với năm trước đó.

Tuy nhiên, nhờ điều chỉnh chi phí giá vốn, tổng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 111 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2024.

Kết quả, TV2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 96 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với năm trước. Sự tích lũy này đồng thời đưa quy mô tổng tài sản tại ngày 31/12/2025 tăng 37% lên mức gần 2.980 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý I/2026 của TV2 phản ánh sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu trước khi cơ quan điều tra công bố các quyết định tố tụng. Mặc dù doanh thu thuần mảng xây lắp giảm 21% xuống còn 244 tỷ đồng, doanh nghiệp vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng, tăng trưởng 92% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận quý cao nhất tính từ năm 2022.

Kết quả kinh doanh này được hỗ trợ từ việc doanh thu tài chính tăng gấp gần 8 lần và lãi từ công ty liên kết tăng gấp hơn 2 lần. Cụ thể, khoản đầu tư nắm giữ 25% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Cà Mau (chủ quản Nhà máy Điện gió Tân Thuận) đóng góp hơn 21 tỷ đồng vào lợi nhuận thuần.

Các dự án tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ lần lượt đóng góp 4 tỷ đồng và 4 tỷ đồng vào danh mục liên kết này.

Tính đến hết ngày 31/03/2026, tổng tài sản của TV2 đạt 4.270 tỷ đồng, tăng 43% so với thời điểm đầu năm. Sự gia tăng quy mô tài sản chủ yếu đến từ khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn ở mức 2.280 tỷ đồng, tương đương mức tăng thêm gần 1.300 tỷ đồng sau 3 tháng và gấp hơn 9 lần quy mô doanh thu quý.

Tổng lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn cuối kỳ lên 2.270 tỷ đồng, chiếm 53% tổng giá trị tài sản toàn doanh nghiệp. Trong đó, cấu phần tiền gửi ngân hàng ngắn hạn đạt 1.760 tỷ đồng, mang lại khoản lãi tiền gửi hơn 19 tỷ đồng, tăng gấp 15 lần cùng kỳ năm trước.

Với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2026 được đặt ra ở mức 2.560 tỷ đồng, kỳ vọng tăng trưởng 82% so với năm trước, kết thúc quý đầu năm TV2 mới thực hiện 10% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/05/2026 — thời điểm công bố thông tin bất thường về nhân sự — thị giá cổ phiếu TV2 ghi nhận mức sụt giảm 1,7% (tương đương giảm 550 đồng), lùi về mức 31.950 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch toàn phiên đạt hơn 332.000 đơn vị. ﻿