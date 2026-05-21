TV2 phát đi thông báo khẩn sau khi Chủ tịch bị khởi tố

Theo thông tin công bố ngày 21/05/2026 của TV2, các quyết định tố tụng từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý nằm trong phạm vi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và TV2.

Để xử lý biến động này, TV2 đã tiến hành phân công lại và ủy quyền hợp pháp toàn bộ thẩm quyền ký kết, phê duyệt của hai cá nhân bị ảnh hưởng cho các thành viên khác trong Ban điều hành.

Đối với hoạt động vận hành tại các công trình, doanh nghiệp khẳng định toàn bộ đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư và nhân sự chuyên môn vẫn duy trì công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp và giám sát an toàn theo đúng tiến độ quy định.

Riêng hệ thống dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M) tại các nhà máy điện vẫn tổ chức ứng trực 24/7 để đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã cam kết với đối tác.

Về mặt dòng tiền, TV2 cam kết mọi nghĩa vụ tài chính, hoạt động thanh toán, bảo lãnh ngân hàng cũng như các chế độ lương, bảo hiểm cho người lao động vẫn diễn ra bình thường theo đúng lộ trình pháp lý của một tổ chức niêm yết trên sàn HOSE.