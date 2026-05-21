Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TV2 phát đi thông báo khẩn sau khi Chủ tịch bị khởi tố

Anh Khôi | 21-05-2026 - 20:07 PM | Doanh nghiệp

Ngay sau khi Chủ tịch HĐQT và Kế toán trưởng bị khởi tố, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã chính thức công bố phương án ủy quyền điều hành nhằm duy trì liên tục các dự án và bảo đảm mọi nghĩa vụ tài chính hiện hành.

Theo thông tin công bố ngày 21/05/2026 của TV2, các quyết định tố tụng từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý nằm trong phạm vi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 và TV2.

Để xử lý biến động này, TV2 đã tiến hành phân công lại và ủy quyền hợp pháp toàn bộ thẩm quyền ký kết, phê duyệt của hai cá nhân bị ảnh hưởng cho các thành viên khác trong Ban điều hành.

Đối với hoạt động vận hành tại các công trình, doanh nghiệp khẳng định toàn bộ đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư và nhân sự chuyên môn vẫn duy trì công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp và giám sát an toàn theo đúng tiến độ quy định.

Riêng hệ thống dịch vụ vận hành và bảo trì (O&M) tại các nhà máy điện vẫn tổ chức ứng trực 24/7 để đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã cam kết với đối tác.

Về mặt dòng tiền, TV2 cam kết mọi nghĩa vụ tài chính, hoạt động thanh toán, bảo lãnh ngân hàng cũng như các chế độ lương, bảo hiểm cho người lao động vẫn diễn ra bình thường theo đúng lộ trình pháp lý của một tổ chức niêm yết trên sàn HOSE.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 18 năm chi hàng trăm triệu USD cho bóng đá Việt Nam và cú bắt tay với 'nhà vua' V.League

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng 18 năm chi hàng trăm triệu USD cho bóng đá Việt Nam và cú bắt tay với 'nhà vua' V.League Nổi bật

Circle K đứng yên trong khi GS25 'hùng hục' mở chuỗi, bản đồ địa lý đã thay đổi

Circle K đứng yên trong khi GS25 'hùng hục' mở chuỗi, bản đồ địa lý đã thay đổi Nổi bật

Điều Shopee muốn thị trường nhìn thấy, không chỉ là phí

Điều Shopee muốn thị trường nhìn thấy, không chỉ là phí

17:30 , 21/05/2026
Cơm thố Bách Khoa sau phản ánh khu bếp "nhếch nhác": Khách vẫn ra vào nườm nượp, người khen ngon và tiện, người... hơi lo lắng một chút

Cơm thố Bách Khoa sau phản ánh khu bếp "nhếch nhác": Khách vẫn ra vào nườm nượp, người khen ngon và tiện, người... hơi lo lắng một chút

15:30 , 21/05/2026
Kỷ nguyên công ty 1 người: CEO học cách nói chuyện, điều phối "đội quân AI"

Kỷ nguyên công ty 1 người: CEO học cách nói chuyện, điều phối "đội quân AI"

15:29 , 21/05/2026
Chủ tịch bị khởi tố: Người cận vệ 20 năm bất ngờ đứng ra gánh vác đế chế chi phối 1/3 lượng phốt pho vàng toàn cầu

Chủ tịch bị khởi tố: Người cận vệ 20 năm bất ngờ đứng ra gánh vác đế chế chi phối 1/3 lượng phốt pho vàng toàn cầu

14:04 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên