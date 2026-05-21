Chủ tịch bị khởi tố: Người cận vệ 20 năm bất ngờ đứng ra gánh vác đế chế chi phối 1/3 lượng phốt pho vàng toàn cầu

Mới đây, HĐQT CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco, HNX: TSB) đã thông qua nghị quyết bầu ông Lưu Bách Đạt giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, thay cho ông Đào Hữu Huyền (cựu Chủ tịch HĐQT Hoá chất Đức Giang) sau khi cựu lãnh đạo này bị khởi tố.

Còn Tân Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) là ông Đào Hữu Kha - em trai ông Huyền.

Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Đức Giang là CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (UPCoM: PAT) cũng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để kiện toàn bộ máy nhân sự thay thế các cá nhân bị khởi tố. Tại PAT, ông Lưu Bách Đạt cũng được bầu tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Lưu Bách Đạt sinh năm 1983, quê quán Hà Nội, có trình độ chuyên môn kỹ sư hóa. Ông hiện giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC). Đồng thời, ông cũng là Giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Giang Nghi Sơn.

Nguồn: BC thường niên DGC.

Theo thông tin công bố, ông Đạt bắt đầu công tác tại Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (tiền thân của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang) từ tháng 5/2007 với vai trò kỹ sư, quản đốc phân xưởng bột giặt. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Đạt đã có tròn 19 năm gắn bó tại Tập đoàn.

Giai đoạn 2010–2012, ông giữ vị trí Thành viên HĐQT công ty và trưởng Chi nhánh tại Bình Dương (nay là TP HCM).

Từ cuối năm 2012 đến tháng 4/2015, ông tiếp tục là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang. Trong thời gian từ năm 2014 đến 2017, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai (LFC), đồng thời là Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc doanh nghiệp này từ tháng 3/2016 đến tháng 10/2017.

Sau đó, ông giữ chức Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai trong giai đoạn 2017–2020. Từ tháng 5/2020 đến nay, ông là Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Từ tháng 3/2022, ông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Đến tháng 3/2025, ông trở thành Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này.