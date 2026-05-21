Giám đốc Khối sản xuất Sơn Hà: "OEM bình nước nóng không còn là cuộc chơi về giá"

Ánh Dương | 21-05-2026 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Trong nhiều năm, giá thành từng là yếu tố gần như quyết định khi các thương hiệu tìm kiếm đối tác OEM bình nước nóng. Tuy nhiên, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cùng áp lực kiểm soát chất lượng đang khiến thị trường dịch chuyển sang một giai đoạn mới, nơi năng lực sản xuất và khả năng vận hành trở thành yếu tố then chốt.

Ông Trần Ngọc Hùng – Giám đốc Khối sản xuất Tập đoàn Sơn Hà cho rằng, bài toán của ngành hiện nay không còn dừng ở việc doanh nghiệp sở hữu công nghệ gì mà là khả năng duy trì chất lượng ổn định trên quy mô lớn.

Khi chi phí hậu mãi trở thành áp lực lớn hơn giá đầu vào

Theo ông Hùng, vài năm gần đây, các thương hiệu gia dụng đã bắt đầu thay đổi cách tiếp cận khi lựa chọn đối tác sản xuất.

"Nếu trước đây doanh nghiệp ưu tiên tối ưu giá đầu vào thì hiện nay họ quan tâm nhiều hơn tới độ ổn định của sản phẩm sau khi bán ra thị trường. Một lỗi kỹ thuật phát sinh ở quy mô lớn có thể kéo theo chi phí bảo hành, trải nghiệm khách hàng và ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín thương hiệu", ông nói.

Ông Trần Ngọc Hùng – Giám đốc Khối sản xuất Tập đoàn Sơn Hà tại phân xưởng sản xuất bình nước nóng Sơn Hà.

Trong ngành bình nước nóng, phần lớn rủi ro lại nằm ở những bộ phận người dùng khó nhìn thấy bằng mắt thường, đặc biệt là ruột bình – bộ phận phải hoạt động liên tục trong môi trường nhiệt độ và áp suất cao. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp OEM hiện không chỉ quan tâm đến mẫu mã hay giá đầu vào mà bắt đầu chú trọng hơn tới công nghệ xử lý bề mặt và khả năng bảo vệ lõi bình bên trong.

Theo đại diện Sơn Hà, lớp men bảo vệ bên trong ruột bình có ảnh hưởng trực tiếp tới độ bền sản phẩm. Nếu lớp phủ không đạt độ đồng đều hoặc xuất hiện sai lệch trong quá trình sản xuất, nguy cơ ăn mòn sẽ tăng lên theo thời gian sử dụng.

"Người tiêu dùng có thể không quan tâm sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ nào nhưng họ rất quan tâm thiết bị có vận hành ổn định sau nhiều năm hay không. Điều đó buộc các thương hiệu phải nhìn sâu hơn vào năng lực sản xuất của đối tác OEM", ông Hùng chia sẻ.

Khác biệt không nằm ở việc có công nghệ mà ở khả năng kiểm soát vận hành

Là người trực tiếp phụ trách vận hành nhà máy, ông Trần Ngọc Hùng cho rằng khoảng cách giữa "đầu tư công nghệ" và "làm chủ công nghệ" trong sản xuất công nghiệp là rất lớn.

Trong lĩnh vực xử lý bề mặt ruột bình nước nóng hiện nay, tráng men khô và tráng men ướt là hai hướng tiếp cận phổ biến, mỗi công nghệ có đặc điểm riêng về quy trình sản xuất.

Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình kiểm soát đồng bộ và đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm.

Theo ông Hùng, men khô có lợi thế về tốc độ và khả năng tự động hóa, nhưng vẫn tồn tại những giới hạn nhất định trong khả năng bao phủ các vị trí khuất bên trong ruột bình. Trong khi đó, ở trạng thái lỏng, men ướt có khả năng bám phủ đồng đều hơn trên toàn bộ bề mặt, kể cả tại các góc khuất hay mối hàn – những vị trí dễ phát sinh nguy cơ ăn mòn trong quá trình sử dụng. Đây là công nghệ đòi hỏi độ chính xác cao từ xử lý bề mặt, pha men cho tới nung kết.

Theo đại diện Sơn Hà, cũng chính vì yêu cầu kỹ thuật cao nên không nhiều doanh nghiệp có thể vận hành hiệu quả công nghệ này ở quy mô lớn.

Chia sẻ thêm về vận hành thực tế tại nhà máy, bà Trần Thị Trang – Quản đốc phân xưởng bình nước nóng Tập đoàn Sơn Hà – cho biết doanh nghiệp hiện phát triển dây chuyền tráng men ướt theo hướng khép kín nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất.

"Với công nghệ men ướt, độ đồng đều của lớp phủ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng kiểm soát xuyên suốt giữa các công đoạn. Chỉ một sai lệch nhỏ về thông số kỹ thuật cũng có thể ảnh hưởng tới độ phủ và độ bám của lớp men bên trong ruột bình", bà Trang chia sẻ.

Theo bà Trang, công nghệ này đang được Sơn Hà triển khai rất bài bản, cho phép kiểm soát tốt hơn chất lượng lớp phủ, hướng đến sự đồng nhất và độ bền dài hạn – yếu tố mà các dòng sản phẩm cao cấp thường ưu tiên.

OEM đang chuyển từ "gia công" sang đồng hành phát triển sản phẩm

Ông Hùng cho rằng thị trường OEM hiện nay đã thay đổi đáng kể so với trước đây. "Nhiều thương hiệu hiện không chỉ tìm một đơn vị sản xuất theo đơn đặt hàng. Họ cần đối tác có khả năng đồng hành lâu dài trong việc phát triển sản phẩm, kiểm soát tiến độ và duy trì chất lượng ổn định", ông nhận định.

Kiểm soát chất lượng ruột bình nhằm đảm bảo độ bền và vận hành ổn định theo thời gian.

Với các ngành hàng gia dụng có yêu cầu kỹ thuật cao như bình nước nóng, năng lực của nhà máy sản xuất ngày càng ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm người dùng cuối.

Đại diện Sơn Hà cho biết doanh nghiệp hiện vận hành nhà máy sản xuất bình nước nóng trên diện tích gần 5.000m² với công suất hơn một triệu sản phẩm mỗi năm. Hệ thống quản lý được áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cùng các quy chuẩn kỹ thuật dành cho thiết bị điện gia dụng.

Năm 2020, sản phẩm bình nước nóng của Sơn Hà được cấp chứng nhận CE – tiêu chuẩn cho phép lưu hành tại thị trường châu Âu. Chứng nhận này vừa được tái cấp cho sản phẩm này vào năm 2025, cho thấy mức độ kiểm soát chất lượng ổn định của nhà sản xuất.

Theo ông Hùng, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, lợi thế của doanh nghiệp sản xuất không còn nằm ở việc chạy theo sản lượng đơn thuần mà là khả năng duy trì hệ thống vận hành ổn định trong dài hạn.

Ông cho rằng cùng với sự thay đổi của thị trường, ngành OEM gia dụng cũng đang bước sang giai đoạn mới, nơi công nghệ, năng lực vận hành và tiêu chuẩn sản xuất sẽ trở thành nền tảng tạo ra giá trị bền vững cho thương hiệu.

