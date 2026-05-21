Hạ tầng GELEX đặt mục tiêu doanh thu 16.649 tỷ đồng năm 2026

Kế hoạch doanh thu tăng trưởng 16%

Theo kế hoạch trình cổ đông, Hạ tầng GELEX đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất năm 2026 đạt 16.649 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.158 tỷ đồng, tương đương 57% mức thực hiện năm trước.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận năm 2026 dự kiến chịu ảnh hưởng bởi chi phí tài chính khi nhiều dự án bước vào giai đoạn triển khai, trong khi các dự án mới đưa vào vận hành cần thêm thời gian để đạt hiệu quả khai thác tối đa.

Đây được xem là giai đoạn đầu tư tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng 2026-2030, khi Hạ tầng GELEX đồng thời mở rộng quỹ đất, triển khai các dự án quy mô lớn và gia tăng hiện diện ở các lĩnh vực hạ tầng chiến lược.

Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất 14.302 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 2.029 tỷ đồng, vượt 5% chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hạ tầng GELEX dự kiến không chia cổ tức năm 2025 và giữ lại phần lợi nhuận của năm 2026 nhằm ưu tiên nguồn lực cho hoạt động đầu tư và mở rộng danh mục tài sản theo chiến lược dài hạn của công ty.

Sức khỏe tài chính ổn định, mở rộng quy mô tài sản

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của Hạ tầng GELEX đạt 46.926 tỷ đồng, tăng gần 32% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 18.962 tỷ đồng, ROE đạt 7,4%. Nợ phải trả hợp nhất ở mức 27.963 tỷ đồng.

Mặc dù quy mô nợ phải trả và dư nợ vay tăng theo kế hoạch mở rộng đầu tư, các chỉ số đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán vẫn duy trì ở mức an toàn, một số chỉ tiêu ghi nhận cải thiện so với cùng kỳ.

Giai đoạn vừa qua, doanh nghiệp đã huy động thành công các khoản vay quốc tế, trong đó nổi bật là khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với sự tham gia của 19 ngân hàng quốc tế, được giải ngân trong quý I/2026.

Bên cạnh đó, việc IPO và niêm yết cổ phiếu trên HoSE đầu năm 2026 là cột mốc quan trọng, tạo nền tảng cho chiến lược chuẩn hóa quản trị, nâng cao minh bạch tài chính và mở rộng khả năng huy động vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Bất động sản được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược

Đáng chú ý, trong định hướng giai đoạn 2026-2030, Hạ tầng GELEX xác định bất động sản nhà ở, thương mại và khu công nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn, với tham vọng trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản và khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Thông qua Tổng công ty Viglacera – CTCP (VGC), doanh nghiệp tiếp tục mở rộng danh mục khu công nghiệp tại nhiều địa phương như Thái Nguyên, Khánh Hòa, Yên Bái và Hưng Yên. Đồng thời, Hạ tầng GELEX cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (PLX) lên 65% nhằm thúc đẩy phát triển khu công nghiệp quy mô 850 ha tại khu vực Vũng Tàu – TP.HCM, định hướng thu hút công nghệ cao và trung tâm dữ liệu.

Ở mảng nhà ở, doanh nghiệp tăng tốc chiến lược phát triển bất động sản đô thị thông qua hợp tác với Frasers Property Limited. Dự án đầu tiên, ANMaison tại trung tâm Hải Phòng quy mô 13,6 ha đã được khởi công cuối năm 2025.

Hạ tầng GELEX chuẩn bị triển khai thêm 02 dự án tại Đồng Nai.

Song song với đó, Hạ tầng GELEX đang chuẩn bị đầu tư hai dự án quy mô khoảng 113 ha tại Đồng Nai, địa phương vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới phía Nam nhờ lợi thế hạ tầng kết nối và sự hiện diện của hàng loạt công trình chiến lược. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng quỹ đất tại các đô thị lớn, ưu tiên khu vực lõi và các dự án phát triển theo mô hình TOD gắn với giao thông công cộng.

Theo định hướng của HĐQT, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung cho hoạt động tích lũy quỹ đất, đầu tư hạ tầng và triển khai dự án. Từ giai đoạn 2028-2030, các dự án bất động sản và khu công nghiệp được kỳ vọng bước vào chu kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của Hạ tầng GELEX trong dài hạn.

Bên cạnh bất động sản, Hạ tầng GELEX cũng đang gia tăng hiện diện ở mảng hạ tầng tiện ích, lĩnh vực được đánh giá có khả năng tạo dòng tiền dài hạn và ít biến động hơn chu kỳ bất động sản. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư năng lượng tái tạo, đồng thời mở rộng hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch sau khi giai đoạn 2 dự án nước sạch Sông Đà đi vào vận hành.

Đáng chú ý, Hạ tầng GELEX đang tham gia vào dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án sân bay tư nhân có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam đến nay. Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình không chỉ là hạ tầng hàng không mà còn được phát triển như một hệ sinh thái tích hợp gồm logistics, tài chính, thương mại và đô thị hiện đại, kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc và nền kinh tế Việt Nam.

Song song với đó, doanh nghiệp đang chuẩn bị và phân bổ nguồn lực để tham gia một số lĩnh vực hạ tầng mới như giao thông, xử lý nước thải và hạ tầng số. Theo định hướng của HĐQT, các khoản đầu tư lớn sẽ được triển khai theo hướng chọn lọc, bài bản và kiểm soát chặt chẽ hiệu quả sử dụng vốn nhằm tạo dư địa tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2030.

Cùng với chiến lược mở rộng đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống quản trị, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng tăng trưởng bền vững.