Lộ 'kho tiền' hơn 5.600 tỷ của công ty xây lắp: Tiền mặt chia cho mỗi cổ phiếu đạt 13.600 đồng trong khi thị giá 19.000 đồng

Tuấn Khôi | 21-05-2026 - 07:53 AM | Doanh nghiệp

Dù sở hữu lượng tài sản tương đương tiền quy đổi hơn 13.600 đồng/cổ phiếu, thị giá PC1 hiện chỉ quanh 18.000 đồng, đồng nghĩa toàn bộ hệ sinh thái từ xây lắp điện, năng lượng tái tạo đến bất động sản khu công nghiệp và khai khoáng đang được thị trường định giá chưa tới 5.000 đồng/cổ phiếu.

Mỗi cổ phiếu "cầm" tương ứng 13.600 đồng tiền mặt

Theo BCTC hợp nhất quý I/2026, tổng tài sản của CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán PC1) tính tới cuối tháng 3/2026 tăng lên hơn 24.800 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận tổng hơn 5.600 tỷ đồng, chiếm hơn 22% tổng tài sản công ty.

Với 411.285.343 cổ phiếu đang lưu hành, ﻿nếu đem chia số tiền PC1 đang nắm giữ, mỗi cổ phiếu tương ứng hơn 13.600 đồng. Trong khi đó, thị giá PC1 đang ở quanh vùng 19.000 đồng - sau khi mất 30% với thông tin lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố.

Phần còn lại trong cơ cấu tài sản của PC1, các khoản phải thu, tài sản cố định và danh mục đầu tư dài hạn cũng duy trì với tỷ trọng không quá chênh lệch.

Tính tới cuối quý I/2026, quy mô tài sản dài hạn của PC1 ở mức hơn 13.200 tỷ đồng, chiếm quá nửa tổng tài sản. Trong đó, tài sản cố định ở mức hơn 9.200 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn ở mức gần 1.500 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn gần 1.900 tỷ đồng - tăng 40% so với đầu năm, phản ánh việc doanh nghiệp vẫn mở rộng các dự án.﻿

Lợi nhuận quý 1/2026 gấp đôi cùng kỳ

Trong quý đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 2.160 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 310 tỷ đồng, gần gấp đôi giai đoạn quý I/2025.

Một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng của PC1 đến từ việc các dự án năng lượng bắt đầu đóng góp dòng tiền ổn định hơn sau giai đoạn đầu tư kéo dài.

Xét theo cấu phần doanh thu, hoạt động xây lắp, cung cấp thiết bị điện và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, ghi nhận hơn 950 tỷ đồng trong quý I, chiếm 44% tổng doanh thu và tăng gần 31% so với cùng kỳ.

Các mảng khác, như doanh thu bán điện (405 tỷ đồng), hoạt động sản xuất công nghiệp (160 tỷ đồng), khai thác - vận hành khu công nghiệp (139 tỷ đồng) hay khai khoáng (242 tỷ đồng) giữ tỷ trọng ổn định.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp vượt. 15.700 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vay và trái phiếu, được đảm bảo bởi tài sản từ các dự án năng lượng như Thuỷ điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, Trung Thu, Sông Nhiệm 4, hay các dự án điện gió, nhà máy tuyển quặng.

PC1 có tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước, chuyên xây lắp các công trình truyền tải điện quốc gia, từng hoàn thành hàng chục nghìn km đường dây 110 kV, 220kV đến 500 kV...

Công ty được cổ phần hóa từ năm 2005 và đưa cổ phiếu lên sàn HoSE từ cuối năm 2016. Về sau, PC1 mở rộng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư năng lượng và bất động sản.﻿

Tính tới cuối quý I, PC1 ghi nhận 29 công ty con cấp 1 và 3 công ty con cấp 2.

Tuấn Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
PC1

