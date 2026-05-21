Cây cầu có cột trụ cao nhất Việt Nam hoàn toàn do người Việt tự xây và "danh tính" đại gia đứng sau

Công trình xây dựng Cầu Pá Uôn, khởi công từ năm 2007, trên địa bàn xã Quỳnh Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cũ từng gây nhiều tiếng vang khi là cây cầu Made in Vietnam hoàn toàn, toàn bộ các khâu thiết kế, thi công đều do người Việt Nam thực hiện.

Cầu có ﻿trụ chính cao 98m, tính từ mặt nước đến mặt cầu cao tới 105m, cầu Pá Uon là cầu có trụ cầu cao nhất Việt Nam. Lúc bấy giờ, Pá Uôn còn được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối Sơn La với các tỉnh Tây Bắc khác như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, bắc ngang sông Đà hùng vĩ và nằm trên tuyến quốc lộ 279, tại lý trình Km250+143,59m.

Cầu được thông xe vào năm 2010. Thời điểm đầu thông xe, Cầu Pá Uôn cũng được mệnh danh là cây cầu có cột trụ cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Doanh nghiệp đứng sau thành công cầu Pá Uôn chính là CTCP Tập đoàn Cienco4 (C4G) – nhà thầu có thâm niên Top đầu ngành xây dựng Việt Nam.

Nhà thầu 62 năm tuổi và 1 trong những nhà tiên phong BOT

C4G là đơn vị kế thừa truyền thống Cục Công trình - Bộ Giao thông vận tải được thành lập ngày 27/12/1962 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Cuối năm 1991, C4G chính thức tách khỏi Liên hiệp Xí nghiệp công trình Giao thông 4 với tên gọi mới là Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông miền Trung. Đây là giai đoạn nền kinh tế đất nước vận hành theo cơ chế thị trường, lấy yếu tố cạnh tranh làm điều kiện tồn tại.

Trong bối cảnh khó khăn chung cả nước do tình hình trang thiết bị công nghệ còn lạc hậu, C4G đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy quản lý, sản xuất với điều kiện tiên quyết là đổi mới, ứng dụng các thiết bị, công nghệ mới. Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn từng chia sẻ, giai đoạn năm 1996 - 2004, Tập đoàn đã chi khoảng 675 tỷ để mua sắm các thiết bị công nghệ mới và hiện đại từ các quốc gia phát triển như Lurung, Sakai của Nhật Bản; trạm trộn bê tông nhựa nóng của Hàn Quốc; máy rải bê tông nhựa nóng, máy rải bê tông xi măng và máy khoan cọc nhồi của Đức.

Nhờ đó, những công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam như công nghệ đúc đẩy tại cầu Hiền Lương; công nghệ thi công mặt đường cấp cao bằng bê tông xi măng ở các đoạn ngập lụt trên QL1A đoạn Vinh - Đông Hà. Đặc biệt, với việc làm chủ công nghệ cầu dây văng, C4G đã làm nên cầu Đakrông - cây cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế và thi công nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

C4G cũng là DN tiên phong cho hình thức đầu tư BOT. Đầu thế kỷ 21, các hình thức đầu tư BOT, BOO còn khá mới mẻ ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, C4G đã liên kết với Tổng công ty Xây dựng Thăng Long đầu tư thi công xây dựng cầu Yên Lệnh theo phương thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao).

Cũng với hình thức BOT, những năm sau đó Tập đoàn liên tiếp trúng thầu tuyến tránh QL1 đoạn tránh Tp.Vinh (tổng giá trị đầu tư gần 400 tỷ) và dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới với tổng đầu tư lên đến 2.746 tỷ đồng.

C4G đẫ tham gia nhiều dự án lớn, bao gồm sân bay Quảng Trị với tổng vốn đầu tư 5.800 tỷ đồng do liên danh nhà đầu tư T&T – CIENCO4 thực hiện﻿; gói thầu số 4.6 có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, là gói thầu lớn thứ 2 thuộc dự án thành phần 3 của đại công trình sân bay Long Thành ; Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá ; hầm Lê Văn Lương – Vành đai 3 Hà Nội.

Về kinh doanh, mảng xây dựng là hoạt động kinh doanh chính chiếm hơn 60% doanh thu qua các năm của C4G. Thống kê tình hình hoạt động, giai đoạn 2018-2021, C4G tỏ ra không hiệu quả khi doanh thu giảm dần, lợi nhuận ròng thậm chí sụt giảm mạnh từ mức hàng trăm tỷ chỉ còn 60 tỷ đồng trong năm 2021.

Từ năm 2022, Tập đoàn “nhảy vọt” về chỉ số với doanh thu thuần đạt 2.975 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ - lần lượt tăng gần 48% và 153% so với năm ngoái do thị trường đầu tư công bắt đầu sôi động.

Quý 1/2026, doanh thu của C4G đạt 414 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 5,7 tỷ đồng giảm 66% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 31/3/2026, tổng tài sản C4G đạt 9.300 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hiện gần 5.297 tỷ đồng (dư nợ vay 2.930 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu C4G hiện vào mức 4.003 tỷ đồng.