Đội bóng Công an Hà Nội liên tiếp đón 2 tập đoàn của 2 tỷ phú làm nhà tài trợ

Theo thông tin được công bố, sự hợp tác được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn lực để đội bóng hướng tới các mục tiêu tại mùa giải 2025 - 2026, bao gồm cạnh tranh chức vô địch V.League 1 cũng như tham dự các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two và ASEAN Club Championship.

Đại diện CLB Công an Hà Nội đánh giá việc doanh nghiệp tham gia đồng hành cho thấy sự kết nối giữa thể thao và khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy hình ảnh bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Tiền thân của Vingroup là Tập đoàn Technocom, được thành lập năm 1993 tại Ukraine. Đầu những năm 2000, doanh nghiệp trở về Việt Nam và phát triển trong lĩnh vực du lịch, bất động sản với hai thương hiệu Vincom và Vinpearl. Đến năm 2012, Vincom và Vinpearl sáp nhập, chính thức hoạt động dưới tên gọi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP.

Hiện Vingroup hoạt động trong 6 lĩnh vực trọng tâm gồm công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, hạ tầng, năng lượng xanh, văn hóa và thiện nguyện xã hội.

Trước khi Vingroup thông báo đồng hành cùng Công an Hà Nội, một số doanh nghiệp khác như Masterise Homes, VinFast, VPBank, LPBank, Shopee, Sunshine Group, Động Lực và Jogarbola. cũng công bố đồng hành cùng đội bóng công an.

Trong khi đó, CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) là một trong những đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam, có tiền thân được thành lập năm 1956 dưới sự quản lý của Công an TP Hà Nội. Đội bóng từng là đại diện của bóng đá Thủ đô trong nhiều giai đoạn, sở hữu bảng thành tích với nhiều chức vô địch quốc gia và các danh hiệu trong hệ thống bóng đá Việt Nam.

Sau giai đoạn giải thể vào năm 2002, đội bóng được tái lập vào cuối năm 2022 trên cơ sở chuyển giao CLB Công an Nhân dân sau khi giành quyền thăng hạng V.League. Từ mùa giải 2023, đội chính thức mang tên Công an Hà Nội và thi đấu tại V.League 1.

Ngay trong mùa đầu tiên trở lại giải đấu cao nhất Việt Nam, Công an Hà Nộigiành chức vô địch V.League 2023. Mùa giải 2025-2026, Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League 1 sớm trước ba vòng đấu. Hiện, đội bóng hiện quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia và sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà.

Cách đây 2 tuần, Công an Hà Nội FC cũng công bố Masterise Group là đơn vị đồng hành﻿