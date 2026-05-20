Bộ Công an khởi tố thêm cựu phó Chủ tịch Lào Cai và hàng chục người trong vụ án Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Yên Chi | 20-05-2026 - 20:10 PM | Doanh nghiệp

Trong số này, ông Lê Ngọc Hưng - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng ông Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 20/5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung và khởi tố bổ sung 24 bị can.

Trước đó khoảng 4 năm, ông Hưng từng bị bắt trong vụ án khai thác, tận thu quặng apatit trái phép tại Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 16 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó có nhiều cựu lãnh đạo và cán bộ của VTM, cùng các cá nhân từng công tác tại Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai.

Ngoài ra, một số bị can khác bị cáo buộc các hành vi như thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, nhận hối lộ hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Trong đó, ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo Bộ Công an, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Hiện C03 đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội, xác định yếu tố vụ lợi nếu có, đồng thời thực hiện kê biên, phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.

Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung là doanh nghiệp liên doanh được thành lập từ năm 2006 giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và đối tác Trung Quốc là Công ty HH khống chế Cổ phần Gang thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện gang thép với nhiều dự án quy mô lớn tại Lào Cai.

Yên Chi

Nhịp sống thị trường

