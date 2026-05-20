1 cổ phiếu kịch trần trước tin sắp nhận 2.100 tỷ đồng tiền đền bù từ ông lớn Singapore

Thông tin công bố từ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) cho biết, nguồn lực tài chính từ hoạt động đền bù của doanh nghiệp trong giai đoạn này tập trung chủ yếu vào dự án liên doanh với Công ty Liên doanh Việt Nam - Singapore (VSIP).

Sau khi đàm phán điều chỉnh, tổng khoản tiền hỗ trợ đền bù tại dự án VSIP III được thống nhất ở mức 3.260 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối năm 2025, lũy kế số tiền doanh nghiệp thực tế đã nhận là 1.157 tỷ đồng, tương đương 35,49% tổng giá trị thỏa thuận.

Số tiền còn lại chưa chi trả là 2.103 tỷ đồng, chiếm 64,51% giá trị đền bù, sẽ tiếp tục được đối tác thanh toán trong hai năm 2026 và 2027.

Đây là cơ sở chính để ban lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2026 đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn thu trọng yếu từ VSIP III, Cao su Phước Hòa cũng đã nhận các quyết định thu hồi đất phục vụ dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ thanh lý sớm vườn cây ước tính hơn 1.400 tỷ đồng.

Dòng tiền từ đất đai cũng đã phản ánh trực tiếp và làm thay đổi đáng kể kết quả kinh doanh quý 1/2026 của doanh nghiệp. Trong quý đầu năm, Cao su Phước Hòa ghi nhận doanh thu thuần đạt 468,3 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu tài chính biến động mạnh nhất là lợi nhuận sau thuế toàn quý tăng thêm 182,3 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 177,4% so với quý 1/2025.

Động lực cốt lõi thúc đẩy mức tăng trưởng này đến từ danh mục lợi nhuận khác với mức tăng ròng hơn 231,8 tỷ đồng, cấu thành chủ yếu từ tiền bồi thường bàn giao đất phục vụ các dự án hạ tầng tại Bình Dương và hoạt động thanh lý cây cao su hệ thống.

Tính đến cuối quý 1/2026, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp tiếp tục duy trì trạng thái an toàn khi lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.378,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 37% tổng tài sản.

trong phiên giao dịch ngày 20/05/2026, thị giá cổ phiếu PHR ghi nhận mức tăng trần 4.500 đồng/cổ phiếu (tăng 6,88%), đóng cửa ở mức 69.900 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch toàn phiên đạt gần 1,9 triệu đơn vị, qua đó đưa giá trị vốn hóa thị trường khoảng 9.470 tỷ đồng.