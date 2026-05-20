EVNGENCO3 hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động

Với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", các đơn vị như Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã tổ chức nhiều chương trình hướng về người lao động, gắn với tôn vinh nghề nghiệp và phát huy sáng kiến trong sản xuất.

Các hoạt động chăm lo cho người lao động

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026, tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đơn vị đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân viên. Chương trình bao gồm khám tổng quát, xét nghiệm cận lâm sàng và tư vấn chuyên sâu nhằm phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý. Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ, đội ngũ y bác sĩ còn tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp với đặc thù công việc của ngành điện. Công ty cũng lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, đảm bảo các chế độ nghỉ ngơi cho người lao động.

Song song với công tác y tế, các hoạt động thăm hỏi và đối thoại cũng được đẩy mạnh. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã tổ chức trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đến thăm các tổ đội tại các phòng, phân xưởng sản xuất để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền chính sách pháp luật mới và các Nghị quyết của Đảng để nâng cao kiến thức cho đoàn viên.

BCH Công đoàn Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tặng quà cho người lao động đang làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1

Tại Công ty EPS, chương trình "Đối thoại tháng 5" đã diễn ra tại các phân xưởng sửa chữa thuộc các Trung tâm Điện lực Phú Mỹ, Mông Dương và Vĩnh Tân. Lãnh đạo công ty đã trực tiếp gặp gỡ lực lượng đang trực sửa chữa, phối hợp bảo đảm các tổ máy vận hành an toàn trong cao điểm mùa khô để lắng nghe kiến nghị và động viên tinh thần.

Đẩy mạnh phong trào sáng kiến

Song hành với các hoạt động chăm lo người lao động, EVNGENCO3 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn Tổng Công ty, tích cực hưởng ứng chương trình "10.000 sáng kiến" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phong trào "480 sáng kiến" của Tổng Công ty. Đặc biệt, tại Công ty EPS, văn hóa "sáng tạo liên tục trong công việc" đã giúp tối ưu quy trình, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động là Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi EVNGENCO3 lần thứ IV năm 2026, diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk từ ngày 20 đến 23/5. Sự kiện quy tụ 62 thí sinh tiêu biểu đại diện cho 11 đơn vị thành viên trong Tổng Công ty, tham gia tranh tài qua các phần thi lý thuyết và thực hành về công tác ATVSLĐ. Đây không chỉ là hội thi mà còn là dịp để theo dõi, kiểm tra đánh giá chất lượng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở, đồng thời tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và kỹ năng góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Mông Dương và Phú Mỹ… đã góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần cho người lao động, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Tổng Công ty.