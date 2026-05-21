Kế toán PVoil Vũng Áng tham ô hơn 94 tỷ đồng tiền xăng dầu, nướng vào cờ bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội Tham ô tài sản và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế.

Trong số này, bị can Hà Ngọc Vinh (tổ trưởng tổ kế toán kho, Phòng Tài chính kế toán kiêm Kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc PVoil Vũng Áng) và Cao Bảo Ngọc (cựu Giám đốc Công ty Việt Trung) cùng bị đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2013 đến 2025, PVoil Vũng Áng ký, thực hiện 3 hợp đồng bán xăng, dầu với Công ty Việt Trung; đơn giá hàng bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ thông báo của PVoil Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Công ty Việt Trung từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Hà Ngọc Vinh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bán hàng không xuất hoá đơn GTGT cho Cao Bảo Ngọc, không hạch toán trên phần mềm kế toán, để chiếm đoạt tài sản của PVoil Vũng Áng.

Bị can Hà Ngọc Vinh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 5 triệu lít xăng, dầu. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, ngoài số hàng xuất bán được xuất hóa đơn theo đúng quy trình, Hà Ngọc Vinh thoả thuận bán xăng, dầu cho Ngọc nhưng không xuất hóa đơn, giá bán thấp hơn giá PVoil Vũng Áng công bố từ 500 đồng đến 1.000 đồng/lít.

Khi cần tiền sử dụng cá nhân và sau khi Ngọc giao nhân viên đặt hàng, lấy hàng đúng quy trình của PVoil Vũng Áng, Vinh báo cho Ngọc chuyến hàng nào không xuất hoá đơn để Ngọc biết, bán cho các chủ tàu cá không cần lấy hoá đơn; đồng thời, Vinh xoá bỏ thông tin chuyến hàng này trên phần mềm kế toán.

Có trường hợp chuyến hàng đã được xuất hoá đơn (Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền), Vinh lại huỷ hoá đơn đã xuất và xoá dữ liệu chuyến hàng. Sau khi bán, nhận được tiền hàng, Ngọc nộp tiền vào tài khoản của Ngọc và vợ là Nguyễn Thị Phương Thảo, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của Vinh hoặc đưa tiền mặt cho Vinh để trả tiền mua hàng. Số tiền này đã trừ chiết khấu theo thoả thuận.

Để cân đối sổ sách cho hàng xuất ra không hoá đơn, lợi dụng đặc tính thể tích của xăng, dầu thay đổi theo nhiệt độ, cách thức quản lý, theo dõi hàng tồn kho; sơ hở của phần mềm kế toán; được giao nhiều nhiệm vụ, Vinh đã thực hiện các thủ đoạn: Sửa trên phần mềm kế toán làm tăng lượng xăng, dầu V15 xuất ra cho nhiều chuyến hàng của nhiều khách hàng khác tại kho Vũng Áng cao hơn số liệu V15 thực xuất, mỗi lần sửa tăng từ 200-400 lít (từ 2 đến 3%) để đảm bảo lượng hàng V15 xuất ra sau sửa không vượt quá lượng hàng xuất thực tế phù hợp với quy luật giãn nở của xăng, dầu để không bị phát hiện; sao cho đến kỳ kiểm kê, tổng lượng hàng V15 xuất không hóa đơn bằng đúng tổng lượng hàng V15 được điều chỉnh tăng của các chuyến hàng khác.

Hàng ngày, nhận được bảng kê số liệu hàng thực xuất ngày hôm trước để đối chiếu nhưng Vinh không có ý kiến. Hàng tháng Vinh xác nhận trên thẻ kho hàng xuất theo đúng số liệu thực để Phòng Quản lý hàng hoá báo cáo lãnh đạo công ty nên PVoil Vũng Áng không phát hiện được có lượng hàng xuất ra chưa được xuất hoá.

Trong năm 2024, một số chuyến xuất không hoá đơn tại kho Vũng Áng chưa được hợp thức bằng cách sửa lượng xuất V15 của các chuyến khác tại kho này. Lợi dụng các thông báo điều chuyển nguồn của PVoil, PVoil Vũng Áng, Vinh lập các lệnh điều chuyển hàng trên phần mềm kế toán từ kho Vũng Áng sang các kho như Nghi Sơn, Chân Mây… với lượng điều chuyển cao hơn số lượng theo thông báo hoặc điều chuyển khống. Sau đó bị can sửa tăng lượng xuất V15 của các chuyến hàng xuất ở các kho này.

Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng, dầu xuất không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được hợp thức bằng cách sửa tăng lượng xuất V1539. Số hàng điều chuyển khống đến kho Chân Mây cũng chưa được che giấu bằng việc tăng lượng xuất V15 của các chuyến khác.

Để cân đối sổ sách và tồn kho, Vinh lập lệnh điều chuyển tổng cộng 587.904 lít xăng dầu từ kho Vũng Áng và một số kho khác đến gửi tại kho Petec Hải Phòng. Sau đó bị can làm giả biên bản đối chiếu xác nhận còn hàng gửi kho Petec Hải Phòng, gửi cho đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Thực tế PVoil Vũng Áng không còn hàng gửi kho này, biên bản đối chiếu thật (xác nhận không còn hàng gửi) được gửi về sau thời điểm lập báo cáo tài chính, cũng do Vinh quản lý nên PVoil Vũng Áng không phát hiện ra thủ đoạn che giấu của Vinh.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2016 đến 14/4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không có hoá đơn GTGT cho Công ty Việt Trung, với tổng khối 5.095.035 lít xăng, dầu các loại, trị giá hơn 94 tỷ đồng.

Số hàng này, Ngọc bán không hóa đơn GTGT cho các chủ tàu cá tại Quảng Trị, thu lời 200 đồng/lít và chuyển trả cho Vinh tiền hàng sau chiết khấu tổng cộng gần 89,4 tỷ đồng. Ngọc hưởng lợi tiền Vinh chiết khấu hơn 4,6 tỷ đồng.

Vinh chuyển toàn bộ tiền chiếm đoạt đến nhiều tài khoản khác nhau để sử dụng cá nhân. Theo lời khai, bị can dùng để đánh bạc.

Khi hành vi sai phạm bị phát hiện, Vinh nộp khắc phục cho PVoil Vũng Áng 6,2 tỷ đồng, Cao Bảo Ngọc tự nguyện trả PVoil Vũng Áng 4,69 tỷ đồng